von sk

Erwin Schlegel singt seit 60 Jahren als erster Tenor beim Männergesangverein in Detzeln. Dafür ehrte ihn der Chor mit einem Präsent und mit einem Lied an der Hauptversammlung im Gemeindehaus Detzeln. Achim Klähn, der die Ehrung vornahm, erwähnte neben seinen Leistungen für den Verein besonders das offene Ohr, das Erwin Schlegel in seinen 35 Jahren als Ortsvorsteher immer für den MGV Detzeln hatte. Dirigent Jochen Stitz konnte wegen Krankheit an der Hauptversammlung leider nicht teilnehmen. Der MGV Detzeln ist sich der positiven Bedeutung ihres Chorleiters für den Chor bewusst. Dies kam in den Wortbeiträgen und den Jahresberichten immer wieder deutlich zum Ausdruck. Vorsitzender Frank Koch konnte als Gäste Oberbürgermeister Philipp Frank, Ehrendirigent Wolfgang Hörr, Ortsvorsteherin Esther Koch sowie etliche Ehrenmitglieder begrüßen.

Corona bremst Aktivitäten aus

Die Probentätigkeit musste von November 2021 bis in den März 2022 wegen Corona eingestellt werden. Schriftführer Ingolf Schug gab einen Rückblick auf die wenigen Veranstaltungen im Berichtszeitraum. Er erwähnte besonders das Benefizkonzert in der evangelischen Kirche in Tiengen, das zusammen mit dem MGV Rechberg im Mai 2022 stattfand. Der Erlös von über 2200 Euro kam der örtlichen Ukrainehilfe zugute. Der traditionelle Maihock vom MGV Detzeln ist eine Haupteinnahmequelle für den Verein. Er ist 2022 zum dritten Mal in Folge ausgefallen.

Obwohl Kassierer Sepp Bächle von einem ausgeglichenen Haushalt berichtete, beschlossen die Vereinsmitglieder für 2022, einen einmaligen Sonderbeitrag von den aktiven Sängern in Höhe von 50 Euro zu erheben. Der Vorschlag wurde mit zwei Enthaltungen ohne Gegenstimmen angenommen. Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Karlheinz Nägele, Kassierer Josef Bächle, Beisitzer Christian Weber und die Kassenprüfer Host Schilling und Klaus Ebel einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Vorsitzender Frank Koch wünscht sich für die Zukunft einen weiteren Ausbau der Vereinspräsenz in den sozialen Medien und der Webseite des Chores.