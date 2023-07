Zu einer ungewöhnlichen gemeinsamen Aktion haben sich die Mitarbeiter des Weltladens Tiengen und der Boulderhalle (Kletterhalle) Hotzenblock entschieden. Unter dem Motto „fair und respektvoll miteinander umzugehen“, eröffneten die beiden Veranstalter eine Ausstellung zum Fairen Handel in den Räumlichkeiten der Feldbergstraße 9 bis 11 in Tiengen. Noch bis zum 10. August sind in der Boulderhalle viele Informationen und Bilder zum Fairen Handel zu sehen.

Zu Beginn der Eröffnung am Samstag, 15. Juli, begrüßte die Vorsitzende des Weltladens Tiengen, Barbara Kläsle und Sven Nowak von der Hotzenblock gGmbH ihre Gäste. Es gibt mehr als genügend Gründe für eine Vernetzung, so skizzierten die beiden ihre Beweggründe für die gemeinsame Aktion. Kläsle sagte, die Boulderhalle sei ein toller Ort für die Dritte-Welt-Ausstellung, und dass sie die problemlose Zusammenarbeit der beiden Teams schätze. Sven Nowak, Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH erklärte: „Fairtrade ist eine tolle Sache“, und ergänzte: „Egal was wir tun, wir wollen fair sein.“

Beide luden dann ihre Gäste in die Räumlichkeiten des Hotzenblock ein und verkündeten: „Die Ausstellung ist eröffnet.“ In der hellen Halle wuselten Kinder hin und her und kletterten die Wände hoch und runter, während die Gäste sich rege unterhaltend von Plakat zu Plakat bewegten und die Ideen des Fairtrade auf sich wirken ließen.

Ziele und Aufgaben passen

Die Ausstellung und der Ort passen zur Vision und den Aufgaben des Weltladen Tiengens, nämlich das Bewusstsein und die Wirkkraft für den Fairen Handel zu schärfen und zu verbreiten. Die Boulderhalle mit ihrem vielfältigen und sehr verschiedenen Publikum ist dafür gut geeignet. Die „Eine-Welt-Gruppe Tiengen“ feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen und unterstützt mit dem erwirtschafteten Gewinn aus der Ladenarbeit zwei Projekte in Afrika. Die Boulderhalle Hotzenblock arbeitet ebenfalls ohne öffentliche Zuschüsse und finanziert sich seit September 2022 rein durch Spenden.

Durch die Kooperation der beiden gemeinnützigen Organisationen werden inzwischen fair gehandelte Lebensmittel aus dem Weltladen in der Boulderhalle verkauft und fairer Kaffee ausgeschenkt. Die Ausstellung informiert anschaulich über die Wirksamkeit des Fairen Handels, die Erzeugung und Verarbeitung der Rohstoffe in Kleinbauern- und Handwerkskooperationen sowie vor allem über die anschließende Vermarktung und Nachvollziehbarkeit der Lieferketten.

Am Nachmittag waren die Besucher zum gemeinsamen Grillen eingeladen und sie ließen sich mit den Leckereien des Geschäftsführers Sven Nowak – er ist ausgebildeter Koch – verwöhnen.