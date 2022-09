von Rosemarie Tillessen

Jeder hat wohl mal als Kind begeistert die Samen der Löwenzahnblüte – besser bekannt als „Pusteblume“ – in die Luft geblasen. Aber daraus Kunstwerke „bauen“? Man kommt in der neuen Ausstellung im Schloss Tiengen aus dem Staunen nicht heraus. Fassungslos steht man vor der wundersamen Samen- und Pflanzenwelt der beiden Künstlerinnen Hannelore Weitbrecht und Angela Flaig, deren Werke in den Schwarzenbergsälen des Schlosses gezeigt werden.

„Flugsamen und Windhalm“ nennt der Verein Freunde Schloss Tiengen dort die erste Ausstellung der neuen Saison. Und Kunsthistorikerin Zara Tiefert bat in ihrer geistvollen Einführung die Besucher darum, „einen Moment innezuhalten, zu entschleunigen und sich auf die gezeigte Schönheit und Faszination der Natur einzulassen“.

Die Künstlerin Hannelore Weitbrecht neben ihren Werken aus Papier „Fruchtstand“, „Wissen der Natur“ und „Kernig“ (von links). | Bild: Rosemarie Tillessen

Wohl niemand konnte sich dieser Faszination entziehen: Da schwebt in einem Saal eine zarte Schale aus Distelsamen von der Decke (von Angela Flaig), die zarter und filigraner nicht sein könnte. Wie hält dieses durchsichtige Kunstwerk überhaupt zusammen? Oder im andern Saal lässt die gebürtige Waldshuterin Hannelore Weitbrecht wundersame Grashalme, geformt aus Papiermaché, sich auf dem Boden als umfangreiche Installation aufrichten.

Infos für Besucher Die Ausstellung „Flugsamen und Windhalm“ der beiden Künstlerinnen Hannelore Weitbrecht und Angela Flaig ist noch bis einschließlich Sonntag, 2. Oktober, jeweils mittwochs bis sonntags von 15 bis 18 Uhr in den Schwarzenbergsälen des Schlosses Tiengen geöffnet. Es handelt sich um eine Zusammenarbeit im Rahmen von „Trüffelsuche“, einem landesweiten Ausstellungsprojekt des Künstlerbundes Baden-Württemberg 2022/2023.

Oder sie formt, schichtet und dreht aus transparentem Pergamentpapier Blüten, Sprossen und Keime, lässt gedrehte Blütenstile „tanzen“ und formt elegante, mehrschichtige Skulpturen. Und sie verarbeitet in ihren grazilen Werken immer wieder auch gesammelte Naturgegenstände wie etwa Mohnkapseln, Baumnadeln, Fruchthüllen oder Blätter. Über so viel Formenreichtum kann man nur staunen.

Die Künstlerin Angela Flaig neben ihrer „Hängenden Schale aus Distelsamen“. | Bild: Rosemarie Tillessen

„Beide Künstlerinnen“, so Zara Tiefert, „zeigen Positionen, die sich auf unterschiedliche Weise dem Thema Natur annähern.“ Dabei verknüpfen sie Kunst und Natur durch raffinierte Strukturen und Veränderungen.

Doch zurück zu Angela Flaig, die in Schramberg geboren ist und seit den 1990er-Jahren ausschließlich mit organischen Materialien arbeitet. Sie sammelt Samen von Kiefer und Zeder, Artischocken und Wiesenbocksbart. Und immer wieder vom Löwenzahn – sehr eindrucksvoll ihr „Löwenzahnkreis“ mit einem Durchmesser von einem Meter – und dem Flugsamen von der getrockneten Distel.

Der Trick mit dem Haarspray

Und wie halten nun diese Gebilde wie die schwebende Schale aus Distelsamen oder der federleichte Kranz aus Artischockensamen zusammen? Sie lacht: „Mit Haarspray!“ Da gibt es natürlich ständig Baustellen und Reparaturen. So hatte sie beim Aufbau ihrer Ausstellung auch ständig viel zu tun.

Beide Künstlerinnen ergänzen sich hervorragend. Sie zeigen den Kreislauf der Natur – das Werden, das Sein und das Vergehen, voller Kunst und Ästhetik. Eine sehr sehenswerte Ausstellung!