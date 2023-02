Die neue Ausstellung „Solitaire & Solidaire“ im Mauritiushof in Bad Zurzach überrascht: Zehn Schweizer Künstler zeigen Werke in unterschiedlichsten Techniken. Dazu können Besucher in einer provisorischen Atelierecke experimentieren und kleine Objekte schaffen. Schon bei der Eröffnung waren die Ausstellungsräume wegen des Besucherandrangs voll. Die Schweizer Künstler sind Peter Bachmann, Kathrin Bänziger, Katharina Bürgin, Beat Haldemann, Erich Hauser, Nicole Manuel, Margaret Marquardt, Karin Rohr-Mannhart, Yvonne Urlich und Heidy Vital.

Galeristin Edyta Nadolska-Scheib erklärte den Titel: „Solitäre“ stehe für die Individualität und das kreative Einzelschaffen jedes Künstlers. „Solidaire“ (Solidarität) bedeute, wie wichtig der Zusammenhalt und das Füreinander-Einstehen sei. So begründete sie das Projekt, an dem möglichst viele Besucher mitarbeiten könnten.

Peter Haldemann verwandelt in einem ganz eigenen Fotoprozess diesen Wald zum „Vanishing Tree“. | Bild: Rosemarie Tillessen

In den Räumen sind die Kunstwerke so angeordnet, dass sie nicht nur einzeln wirken, sondern in Dialog treten. Das macht ihre Zuordnung zwar nicht einfacher, aber es kommt zu spannenden Begegnungen – etwa im Raum II treffen sich die kraftvoll anmutigen Tanzbilder und Bronze-Skulpturen von Nicole Manuel (“Ballet“, „Pas de deux“) mit den unbekümmert naiven Ölbildern von Heidy Vital (“zu dritt“, „Konfirmation“) oder mit der ergreifenden Fotomontage „Lost“ von Beat Haldemann, auf der ein verzweifeltes kleines Mädchen in rotem Kleid in einer riesigen Industriehalle verloren zu gehen scheint. Im Raum III schließlich verzaubert Beat Haldemann mit abstraktem Farb- und Liniengewirr die farbstarken Acrylbilder „Horizonte“ von Yvonne Urlich, die mit den grazilen Bronzefiguren von Erich Hauser bevölkert zu sein scheinen.

Im Garten der Galerie ist diese Installation von Peter Bachmann, die er „Begegnung mit dem Riesen“ nennt. | Bild: Rosemarie Tillessen

Ein Höhepunkt schließlich, die rätselhaften Menschengruppen aus Zementgüssen von Peter Bachmann im Garten. Hier kann sich der Besucher zu den sechs Figuren hocken, die einen liegenden Riesen bestaunen. Oder er kann selbst in der bereits erwähnten Atelierecke ein kleines Objekt basteln, das ihm zu dem vorgegebenen Gedicht „Was, wenn du schliefest?“ von Coleridge einfällt. Eine überraschend bunte, vielfältige Ausstellung!

Die Ausstellung ist bis 16. April mittwochs bis samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag und -montag ist geschlossen.