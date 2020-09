Als klassisches Naherholungsziel bietet sich bekanntlich das Waldshuter Wildgehege an. Beim Füttern der Tiere, beim Grillen, auf dem Spielplatz und natürlich bei der beliebten Seilrutsche können kleine und große Menschen so richtig abschalten. Das etwas andere Ausflugsangebot (beispielsweise als Alternative bei schlechtem Wetter interessant) findet sich in direkter Schweizer Nachbarschaft. Aufwändig gestaltet und mit diversen interaktiven Elementen ausgestattet ist das Informationszentrum des Atomkraftwerks Leibstadt.

Waldshut-Tiengen Ein großes Kakteen- und Sukkulentenrondell zieht die Blicke beim Eingang der Stadtgärtnerei auf sich. Gärtnermeister Martin Feldmann gibt Einblicke in seine große Leidenschaft Das könnte Sie auch interessieren

Nach der Corona-Zwangspause ist das runde Gebäude mit der auffällig spiegelnden Glasfassade, neben dem sich die Reaktorkuppel und der mächtige Kühlturm erheben, wieder geöffnet (Montag bis Donnerstag 9 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr, Samstag 9 bis 17 Uhr). Vom Abschalten, jedenfalls in der energiepolitischen Bedeutung des Begriffs, ist hier allerdings eher nicht die Rede. Denn naturgemäß handelt es sich um einen Ort, an dem die Vorzüge der Kernenergie und nicht deren Risiken dargestellt werden. Die professionellen Präsentationen (nicht zu vergessen das stets freundliche Personal) können einen Besuch jedoch auch für Kritiker der umstrittenen Technologie lohnenswert machen – genauso, wie das militärische Festungsmuseum im nahen Reuenthal (bereits seit Juni ebenfalls wieder geöffnet) mit seinen weitverzweigten unterirdischen Anlagen wohl selbst einen Pazifisten beeindrucken dürfte.