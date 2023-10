Angesichts der Aufmerksamkeit, die andere Bauvorhaben in Waldshut-Tiengen in den vergangenen Jahren auf sich gezogen haben, geht der Umbau des ehemaligen Schulpavillons bei der Johann-Peter-Hebel-Schule in Tiengen geradezu geräuschlos über die Bühne. Dabei handelt es sich um ein überaus ambitioniertes und anspruchsvolles Projekt. Wir haben uns das Ganze gemeinsam mit Hochbauamtsleiterin Carmen Urban und Architekt Thomas Oeldenberger etwas genauer angeschaut.

Zweimal Alt trifft auf einmal Neu

Blick auf den neuen Abschnitt: Auf dem Verbindungsbau zwischen Pavillon und Hausmeisterhaus gibt es eine Terrasse. Unten sind Räume für die Erzieher vorgesehen. | Bild: Baier, Markus

Gilt es, ein altes Gebäude für eine zeitgemäße Nutzung umzugestalten, ist das schon nicht ganz ohne. Richtig anspruchsvoll wird es allerdings, wenn das Gebäude ursprünglich für eine ganz andere Nutzung konzipiert war, als für die Zukunft vorgesehen ist. und noch komplexer wird es, wenn es sich um zwei sehr unterschiedliche Gebäude handelt, wie der Schulpavillon und das bisherige Hausmeisterhaus, die hier über einen Neubau verbunden werden. Aktuelle formale, technische und energetische Vorgaben für die künftige Nutzung als Kindergarten sind da noch gar nicht mit einkalkuliert.

Es gab also schon von vornherein eine ganze Menge, als Architekt Oeldenberger die Planung des neuen Kindergartens St. Josef an der Breitenfelder Straße begonnen hat. „Gerade deswegen ist ist natürlich ein solches Vorhaben alles andere als alltäglich“, schildert Oeldenberger. Aber es sei eine „interessante Aufgabe“ bei der auch Fingerspitzengefühl und ein gewisses Maß an Flexibilität von Vorteil seien.

„Bodenständigkeit trifft auf Weitblick“

Ressourcenschonung: Viele Bestandteile der einstigen Schule wurden in den Neubau integriert und sollen erhalten werden. | Bild: Baier, Markus

Wichtig sei für ihn von Anfang an gewesen, respektvoll mit dem mehr als 60 Jahre alten baulichen Bestand umzugehen, auch wenn dadurch in der Umsetzungsphase an der ein oder anderen Stelle zusätzliche Schwierigkeiten entstanden seien. Denn die Bauart sei bei den beiden bestehenden Gebäuden durchaus unterschiedlich gewesen. Die Technik war an vielen Stellen veraltet. Darüber hinaus seien die Anforderungen an einen modernen Kindergarten natürlich generell hoch.

Das gilt gerade bei Brandschutz und Wärmedämmung, die früher noch nicht so strikt geregelt waren wie heute. Themen wie der Ganztagsbetrieb, der für den St.-Josef-Kindergarten dann vorgesehen ist, oder der barrierefreie Zugang gelte es aber ebenso zu berücksichtigen. Und dann bringen Gruppenräume eines Kindergartens natürlich ganz andere Anforderungen mit sich als Klassenzimmer.

„Bodenständigkeit trifft auf Weitblick.“ So bezeichnet der Architekt sein Vorgehen. Besonders wichtig sei dabei aber auch gewesen, die Bedürfnisse der künftigen Nutzer im Blick zu behalten.

Eckdaten zu dem Projekt Insgesamt sollen im neuen St.-Josef-Kindergarten an der Breitenfelder Straße 75 Kinder in drei Gruppen betreut werden. Das Vorhaben kostet etwa 2,5 Millionen Euro. Noch nicht in die Kosten einkalkuliert ist die Neugestaltung der Außenanlage. Die Bauarbeiten laufen seit etwa einem Jahr. Der Bau soll laut Planung Ende dieses Jahres abgeschlossen werden. Der Umzug des Kindergartens, der bislang am Seilerbergwerg seinen Sitz hat, soll voraussichtlich an Pfingsten 2024 erfolgen.

Fokus liegt auf Nutzerbedürfnissen

Kreativ wurde mit den bestehenden Möglichkeiten der Räumlichkeiten umgegangen. In diesem ehemaligen Klassenzimmer wird zum Beispiel eine Galerie eingebaut. | Bild: Baier, Markus

Das gelte sowohl für die Ausstattung als auch für die Raumzuschnitte. So wurden bei den neuen Gruppenräumen im Obergeschoss des einstigen Schulpavillons Galerien eingezogen. Die Raumgröße der ehemaligen Klassenzimmer habe sich für die entsprechende Gestaltung angeboten. Für die Kinder entstehe dadurch ein reizvoller Mehrwert, der sich vielseitig nutzen lasse. Auf dem Dach des Verbindungsgebäudes soll eine Außenterrasse entstehen.

Für die Krippenbetreuung gibt es Wickelräume, für den Ganztagesbetrieb ist eine Klimatisierung vorgesehen, Besprechungs-, Büro- und Aufenthaltsräumlichkeiten für die Erzieher samt Kochgelegenheit komplettieren das Raumprogramm in dem neuen Kindergarten. Zudem gebe es durch die Hanglage einen barrierefreien Zugang auf zwei Etagen. Und eine Option zur Erweiterung der Räumlichkeiten gebe es auch.

„Wir freuen uns sehr, dass wir hier mit einem Experten zusammenarbeiten können, der sich sowohl mit den Materialien gut auskennt, aber auch generell große Erfahrungen mit dem Thema Kita-Bau besitzt“, erklärte Carmen Urban. Dies habe Oeldenberger unter anderem beim Bau der Kita auf dem Aarberg schon unter Beweis gestellt.

„Ein echtes Schmuckstück“

Auch wenn der Start des Tiengener Vorhabens aufgrund des Mangels an bietenden Firmen vergangenen Herbst etwas mühsam gewesen sei, könne die Verwaltung sehr zufrieden mit dem Verlauf sein: „Hier entsteht in ein Schmuckstück, das in vielerlei Hinsicht Akzente setzt – von der Praxisorientierung bis zur Ressourcenschonung“, zeigt Urban sich überzeugt.

Bei der Gestaltung der Gruppenräume, wie hier im Erdgeschoss des Hausmeisterhauses, wurden bestehende Eigenheiten übernommen. | Bild: Baier, Markus

Noch dazu biete das Gebäude allein wegen seiner Lage Vorteile. So könne der Kindergarten die benachbarte Turnhalle mit nutzen. Auch die Nähe zur Hebel-Schule habe ihren Reiz, denn damit ließe sich für die Kinder dann auch der Übergang in die Schule erleichtern.