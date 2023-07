Auf dem Festplatz an der Wutach in Tiengen steht kurz vor den Sommerferien das Zelt des Projektzirkus Montana. Beim Betreten nehmen die Besucher einen intensiven Popcorngeruch und aufgeregte Kinderstimmen wahr. Stolze Familienmitglieder der 90 Grundschüler der Hans-Thoma-Schule in Tiengen sind auf der Suche nach einem Sitzplatz, um das in der Schulprojektwoche einstudierte Spektakel am besten zu beobachten.

In zwei Tagen trainierten die Kinder Kunststücke und führten sie in drei Veranstaltungen ihren Angehörigen vor. Es können nicht alle 180 Schüler bei jeder Veranstaltung mitmachen. In der Manege steht immer nur die Hälfte der Kinder. Am Freitag, 21.Juli, ist bereits die zweite der drei Vorstellungen. Um 13 Uhr ertönt stimmungsvolle Zirkusmusik und farbige Beleuchtung erhellt die Manege.

Ob in Tiermuster, neonfarben oder glitzer: Bunt verkleidet laufen Kleingruppen im Kreis ins Rampenlicht. Sie führen verschiedenste Kunststücke auf, die sie mit den Zirkusakrobaten und Lehrer erlernt haben.

In neongekleidete Artisten werfen bunte Tücher in die Luft und fangen diese wieder auf.

In bunten Neonfarben führen einige Mädchen ihre einstudierte Choreografie auf. | Bild: Cosima Füchsel

Dann sind die Zauberer an der Reihe. Aus großen Würfeln, lassen sie Stofftiere auftauchen. Außerdem zünden sie Feuer in einer Schale an, bevor sie es wieder wegzaubern.

Mit ihren Zaubertricks begeistern die Zauberer das Publikum. | Bild: Cosima Füchsel

Zauberhaft bleibt es auch mit den Clowns. Im Echo bekunden sie, dass sie als „Zauberkünstler“ auftreten. Jedoch erweisen sie sich schnell als Amateure, denn statt echter Magie, bieten sie dem Publikum nur eine Flasche Maggi.

In weißem Tutu balancieren elegante Ballerina allein, teils zu zweit auf einem Seil.

Ballerinas stellen sich elegant auf einem Balancierseil zur Schau. | Bild: Cosima Füchsel

Jongleure stellen ihre Künste mit bunten Tüchern, Jonglierbällen und Ringen unter Beweis.

Kurz vor der Pause, machen erneut die Clowns auf sich aufmerksam. Obwohl das Publikum bereits freudig im Takt der Musik klatscht und die Artisten bejubelt, sorgen die Clowns für noch mehr Stimmung im Zelt. Vier Männer aus dem Publikum wollen sie schweben lassen.

Die Clowns animieren vier Zuschauer bei der Vorstellung mitzuwirken, indem sie sie schweben lassen. | Bild: Cosima Füchsel

Nach der lustigen Interaktion mit den Zirkusgästen bieten in der Pause Eltern und der Förderverein Kleinigkeiten zu essen sowie Getränke an.

Das Zirkusprojekt wurden mit Aufholprogramm „Lernen mit Rückenwind“ der Landesregierung Baden-Württemberg finanziert. Schulleiter Henning Zillessen berichtet, dass nach der Pandemie mehr Bedarf an Gemeinschaftserlebnissen besteht. „Das Programm ist extrem wichtig für die Kinder, die es ganz kalt mit ihren Eltern getroffen hat.“ Außerdem erklärt er, dass das Gesamtkonzept gestimmt habe, denn „der Zirkus zeichnete sich dadurch aus, dass sie mit Zirkuszelt anreisen und die Familie selber Akrobaten sind“. Zudem gebe es zum Schuljahresende auch nochmals einen neuen Impuls.

In der zweiten Hälfte der Vorstellung flattern weiße Tauben in die Manege. Sie klettern Leitern hinauf, manche setzen sich sogar auf den Kopf der erwachsenen Zirkushelferin- sehr zur Erheiterung des Publikums.

Die Grundschüler setzen talentierte Tauben in Szene. | Bild: Cosima Füchsel

Anschließend zeigen Akrobaten am Trapez, was sie trainiert haben.

Auf dem Trapez schwingen die Kinder durch das Zirkuszelt. | Bild: Cosima Füchsel

An einer Feuerschale zünden einige kleine Artisten in grün-orientalischen Kostümen Feuerstäbe an und berühren das Feuer. Zudem trauen sich manche davon auf Scherben oder Nägel zu stehen und zu liegen. Gegen Ende trickst eine Zirkushelferin mit einem Clown, bis am Ende die letzte Gruppe zur WM-Hymne „Wakawaka“ turnt. Mitschüler am Rand singen hierbei lautstark mit.

Kleine Akrobaten turnen zu Shakiras WM-Hymne „Waka Waka“. | Bild: Cosima Füchsel

Projektzirkus Montana Der Projektzirkus wird von Familie Frank geleitet, die seit 27 Jahren den Weihnachtszirkus in Lörrach ausrichtet. Vor fünf Jahren wurde das Angebot für Schulen entwickelt. Seitdem reist der Zirkus in Baden-Württemberg und Bayern von einer Schule zur anderen. Etwa 20 Schulen besucht die Familie pro Jahr. 2019 kamen sie das erste Mal an die Tiengener Grundschule. Daher konnte der Kontakt leicht wieder hergestellt werden.

„Wir lieben unseren Beruf“, proklamiert Zirkusdirektorin Sandra Frank. „Obwohl die Kinder sehr aufgeregt gewesen sind und anfangs ganz starke Berührungsängste hatten, macht es sehr viel Spaß, versteckte Talente zu entdecken.“ Auch die Kinder haben nach Corona wieder Spaß und der Zusammenhalt sei besser geworden. Schließlich haben sich durch das klassenübergreifende Projekt auch neue Freundschaften gebildet.

„Es war cool und hat Spaß gemacht“, berichten Davis (10) und Jetta (9). Davis hatte am meisten Freude auf dem Trapez, während Jetta die Feuerfackeln besser fand.

Zum Abschluss kommen alle mitwirkenden Lehrer und Schüler zur Danksagung in die Manege. | Bild: Cosima Füchsel

Nun soll die Aktion alle vier Jahre wiederholt werden, um jedem Kind „einmal in der Grundschulzeit den Wunsch zu erfüllen, im Rampenlicht zu stehen“, sagt Sandra Frank.