Das Ende einer Ära bahnt sich am Viehmarktplatz an, denn im Februar kommenden Jahres will sich Hubert Fechtig aus dem aktiven Arbeitsleben zurückziehen. Für seinen Edeka-Markt, den Fechtig 32 Jahre lang geführt hat, davon 23 Jahre am westlichen Eingangstor der Innenstadt, gibt es derweil bereits Nachfolger.

Die kommen gewissermaßen aus der unmittelbaren Nachbarschaft: Es handelt sich nämlich um die Unternehmer-Familie Schulz, die Edeka-Märkte in Dogern, Albbruck und Görwihl betreibt. Im Gespräch mit unserer Zeitung sprachen die Beteiligten über Hintergründe und die Pläne, die mit dem Markt an markanter Stelle umgesetzt werden sollen.

Der Ruhestand lockt

Nach einem arbeitsreichen und bisweilen durchaus turbulenten Berufsleben, habe er sich nun einfach dazu entschlossen, den Ruhestand anzupeilen, erklärt Fechtig, der im kommenden März 68 Jahre alt wird, unumwunden: „Mein Vertrag mit Edeka läuft ohnehin aus, das passt zeitlich alles ganz gut zusammen.“

Der Belegschaft habe er seinen Entschluss schon vor einiger Zeit mitgeteilt, sagt Fechtig: „Für die meisten war absehbar, dass sich an der Spitze des Marktes eine Veränderung geben wird.“ Mit der Familie Schulz sei auch nach Fechtigs Eischätzung eine sehr gute Nachfolgelösung gefunden worden, die gut zu dem Waldshuter Markt passe.

Diese greift Anfang Februar. „Bis Ende Januar läuft alles noch wie bisher ab“, so Fechtig.

Mehr als drei Jahrzehnte Inhaber des Marktes

1990 hat Fechtig die Chance erhalten, vom Marktleiter zum Inhaber seines eigenen Marktes aufzusteigen – und diese sofort ergriffen, wie er sagt. Damals hatte der Einzelhandelskonzern gerade die Filialen des Lebensmittel-Unternehmens Reckermann übernommen: „Das war generell eine sehr fixe Aktion, die innerhalb weniger Wochen über die Bühne gegangen ist.“

Der ursprüngliche Fechtig-Markt lag im „Wallgraben“. Nach Übernahme des Tengelmann-Konzerns bot sich im Juni 2000 aber die Gelegenheit, die Räumlichkeiten am Viehmarktplatz zu übernehmen. Hier hat sich der Markt aller schwierigen Rahmenbedingungen zum Trotz sehr gut entwickelt.

Viele Veränderungen prägten den Alltag

Die vergangenen Jahrzehnte habe er als Zeit konstanter Veränderungen wahrgenommen, in der technische und organisatorische Entwicklungen vieles verbessert, einige Bereiche aber natürlich auch wesentlich komplizierter gemacht hätten. Es gab Herausforderungen zu bewältigen oder auch zu akzeptieren, dass lieb gewonnene Gewohnheiten und Konstanten weggefallen sind.

Aber trotz allem habe er die Entscheidung nicht bereut, seinen eigenen Markt betreiben zu wollen. Denn auf diese Weise sei er auch hautnah dran gewesen am Puls der Zeit und den Möglichkeiten, die an vielen Stellen entstanden sind, sagt Fechtig.

Inzwischen arbeiten etwa 40 Menschen bei Fechtig, auf den knapp 750 Quadratmetern Ladenfläche gibt es ein vielfältiges Sortiment. Und: „Die Leute sind auch immer deswegen gerne zu uns gekommen, weil sie hier ein gutes Gesamtpaket erhalten haben: kompetente Beratung und ein offenes Ohr für ihre Anliegen.“

Die Schulz-Märkte Das Familien-Unternehmen besteht seit 1949 und wird inzwischen in dritter Generation von Nina und Peter Schulz geführt. Es gibt Filialen in Dogern, Albbruck und Görwihl. Hier arbeiten laut Geschäftsführung insgesamt 160 Mitarbeiter. Die Übernahme des bisherigen Fechtig-Marktes in Waldshut-Tiengen erfolgt zum Februar 2024. Dann kommen weitere 40 Mitarbeiter hinzu.

Schulz hat mit Filiale Nummer vier viel vor

Die künftigen neuen Inhaber werden die Mitarbeiter gerne übernehmen, betont Geschäftsführerin Nina Schulz: „Wir brauchen Profis, die ihre Kunden und die Waren kennen.“ Denn der Markt werde trotz verhältnismäßig kleiner Fläche weiterhin Vollsortimenter bleiben. Gleichwohl werde es einige grundlegende Veränderungen geben, um die Fläche möglichst ökonomisch und gemäß der Kundenwünsche zu nutzen.

Daher werde der Laden nach der Übernahme im Februar zunächst einmal für Umbaumaßnahmen geschlossen, so Schulz. Ein neuer Fußboden werde verlegt und neue Kältetechnik eingebaut, die Regale werden ebenfalls neu angeordnet.

Fokus auf Schüler und Gelegenheits-Einkäufer

Überhaupt solle das Sortiment möglichst eng an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet werden – und eben auch all jene ansprechen, die in der Stadt arbeiten, hier eine Schule besuchen oder einfach nur die Innenstadt besuchen, das Ganze aber auch mit einem kleinen Einkauf zwischendurch verbinden wollen. „Wir werden dabei durchaus auch Neues ausprobieren und auf Trends reagieren“, sagt Nina Schulz.

Die Bäckerei solle demnach zum „Herzstück“ des Marktes werden, schildert Schulz. Im Gegenzug werde allerdings die Wurst- und Käsetheke verschwinden. Stattdessen wird der Schulz-Markt in Waldshut ein Selbstbedienungs-Angebot vorhalten. Neben den drei Kassen werden außerdem vier Selbstbedienungskassen eingerichtet.

Keine weiteren Expansionspläne

Die Erweiterung des Filialnetzes nach Waldshut haben sich die Schulz-Märkte im Übrigen reiflich überlegt, wie Geschäftsführer Peter Schulz darstellt. Es habe sich einfach aufgrund der räumlichen Nähe zu den anderen drei Filialen in Dogern, Albbruck und Görwihl sehr gut angeboten.

Größere Expansionspläne verfolgen die Schulz-Märkte allerdings nicht, sagt Peter Schulz: „Wir wollen das, was wir tun, gut machen und uns nicht weiter ausbreiten.“