Der Ortschaftsrat Eschbach hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit einer Reihe von Themen befasst. Vor allem die Aktion „Unser Dorf“ am Freitag, 31. März, beschäftigt Ortsvorsteher Matthias Schupp. Zu der Eschbacher Aktion, die über das hinausgeht, was in anderen Ortsteilen als Dorfputzete bezeichnet wird, treffen sich die Helfer um 17 Uhr am Gemeindehaus. Dazu gehören laut Schupp in diesem Jahr die Reinigung der Hallenbeleuchtung, das Durchputzen der Küche, Sanierungsarbeiten am Spielplatz, wo noch restliche Arbeiten erledigt und ein Stück Zaun aufgestellt werden müssen. Weitere Aktionen seien beim Friedhof und bei der St. Pankratiuskapelle erforderlich. Notwendig wäre aus Gründen der Sicherheit dort, die Linde zu schneiden und die trockenen Äste zu entfernen. Vielleicht sei auch die Kolpinggruppe bereit, Pflegearbeiten im Bereich der Kirche zu übernehmen, meinte der Ortsvorsteher und: „Wir brauchen diesmal viele Helfer.“

Nach zwei Jahren Zwangspause hatte der Ortschaftsrat wieder zur Bürgerversammlung im gewohnten Rahmen in der Halle eingeladen, erklärte Schupp in einem Rückblick. Zu Gast sei Oberbürgermeister Philipp Frank gewesen. Andreas Zieringer habe in dem Zusammenhang darauf aufmerksam gemacht, dass die Hallenbeleuchtung optimiert oder erneuert werden müsse.

Der Ortschaftsrat beschloss, einen neuen Beamer im Wert von 1378 Euro anzuschaffen. Er könne, je nach Bedarf, in der Halle oder im Kolpingraum eingesetzt werden. Finanziert werden müssten zudem zwei Halterungen für das Gerät für je 62 Euro. Passende Koffer seien vorhanden. Der Beamer, so der Ortsvorsteher, müsste aber auch sicher aufbewahrt werden, also in einer gesonderten Räumlichkeit.

Ende 2018 waren zuletzt die Hallengebühren angepasst worden. Aus Sicht des Ortsvorstehers bestehe jedoch kein Änderungsbedarf. Aktuell betragen die Hallengebühren für Vereinsmitglieder 150 Euro, für Bürger des Dorfes 250 Euro. Niedriger liegen die Gebühren für die Nebenräume, etwa für die Sängerklause, den Kolpingraum oder die Räume im Erdgeschoss.

Auch Eschbach bekommt als Spende der Stadt eine Himmelsliege. „Das kostet uns nichts, auch das Fundament wird vom Baubetriebshof angelegt“, so Matthias Schupp. „Wir müssen uns nur über den Standort einig werden.“ Aber über den besten Standort gingen die Meinungen auseinander. Auf der westlichen oder östlichen Talseite? Wichtig war allen eine ruhige Lage und eine gute Aussicht. „Das können wir im Rahmen einer Ortsbegehung klären“, so entschied Matthias Schupp.

Gertrud Steßl sprach die mangelnde Geschirrausstattung in der Küche des Feuerwehrraums an. „Wenn wir demnächst mit den Senioren hier Fasnacht feiern, fehlt es an allen Ecken und Enden“, sagte sie. Das sei sicher problemlos zu ändern, so der Ortsvorsteher. Die Anschaffung müsse über die Vereine laufen, „über diese Schiene wäre mir das lieber“. Notwendig wären etwa 30 Garnituren. Davon würden auch andere Gruppen profitieren, die diese Räume nutzen, so Gertrud Steßl.