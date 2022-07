Visual Story Veröffentlicht am 14. Juli 2022

Es ist eigentlich einfach: Der Ball muss mit einem gezielten Schlag ins Loch. Damit das auch gelingt, gibt Siegbert Schäfer regelmäßig Kurse auf dem Minigolfplatz Waldshut. Hier teilt er sein Wissen.

Siegbert Schäfer gibt jeden Freitag auf dem Platz in Waldshut Tipps für das Minigolfspielen.| Bild: Völk, Melanie

„Ich sehe, was die Leute falsch machen“, sagt Siegbert Schäfer. Wenn er auf dem Minigolfplatz in Waldshut unterwegs ist, hat er auch immer Tipps für die Besucher parat. Dem jungen Pärchen erklärt er, wie sie den Ball auf Bahn 7 am besten