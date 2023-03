hat es beim Albtäler Landfrauenverein gegeben. Vreni Zipfler, die seit 2001 stellvertretende Vorsitzende der Landfrauen war, erhielt an der Hauptversammlung das silberne Abzeichen für 25-jährige aktive Mitgliedschaft. Neu gewählt wurde ein Vorstandsteam, dem Svenja Hierholzer, Anne Wegerhof, Heidi Oberle, Heike Bischoff (bislang schon als Schriftführerin im Vorstand engagiert) und Alexandra Kistler (von links) angehören. Die Mitglieder des neuen Vorstandsteams werden nun entsprechend ihrer Fähigkeiten und Vorlieben Aufgaben übernehmen, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Den aus dem Gremium ausgeschiedenen Frauen dankte der Verein mit Blumen für ihre Arbeit in den vergangenen Jahren. Bild: Landfrauenverein Albtal