Waldshut-Tiengen vor 5 Stunden Auffahrunfall fordert Leichtverletzten – größerer Rettungseinsatz ausgelöst Einen Leichtverletzte hat am Samstag ein Auffahrunfall kurz nach 13 Uhr auf der B 34 in Waldshut gefordert. Neben der Polizei waren mehrere Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehr im Einatz.

Ein 29-jähriger Fahrer wurde am Samstag bei der Einmündung Am Liederbach in Waldshut bei einem Autounfall leicht verletzt. (Symbolbild) | Bild: Patrick Seeger