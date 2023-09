Waldshut-Tiengen – Abendliche Krimistimmung in der gut besuchten Stadtgärtnerei Waldshut: farbig angestrahlte Pflanzen im dunkler werdenden Gewächshaus, dazu eine lebhaft besuchte Bar. „Star des Abends“, so Kulturamtsleiterin Kerstin Simon bei der Begrüßung der rund 60 Gäste, war die österreichische Krimiautorin Isabella Archan, „bekannt aus Funk und Fernsehen“. Denn sie ist nicht nur leidenschaftliche Krimiautorin, sondern auch Schauspielerin. Jetzt eröffnete sie mit ihrer Lesung die diesjährige Kultursaison in der Stadt und stellte ihren neuen Roman „Schießt nicht auf die Mördermitzi“ vor. Er ist der bisher fünfte Band ihrer Krimiserie über die ungewöhnlichen Ermittlungen ihrer Heldin Mitzi.

Doch zunächst war es überhaupt keine Lesung: Isabella Archan entführte ihre Gäste mit Atem- und Entspannungsübungen in eine bizarre, schrille Geschichte, die gleich mit einer Leiche endete: „Doch keine Sorge – Sie sind nicht die Wasserleiche aus meinem Roman“, beruhigte sie. So ungewöhnlich wie diese Eröffnung blieb dann auch der weitere Abend: Nur selten liest sie aus dem Roman, stattdessen plaudert sie genussvoll, erzählt mit blitzenden Augen und viel Temperament ganze Handlungsstränge oder erklärt Hintergründe.

Man erfährt von Mitzi, die eigentlich Marie Konstanze Schlager heißt, früh Waise wurde und sich durchs Leben treiben lässt. Sie möchte Kriminelle zum Guten bekehren, ganz im Gegensatz zu ihrer besten Freundin Agnes, einer ehrgeizigen Kommissarin. Und schließlich landet man doch im Roman: Da gibt es gleich den ersten Toten bei einem Juwelenraub in Wien. Die restlichen drei Räuber fliehen offensichtlich auf ein Schiff in der Donau, auf dem Mitzi gerade eine Woche Urlaub verbringen möchte. Sie wird instinktiv misstrauisch, verirrt sich in eine falsche Kajüte und entdeckt dort eine Waffe...

Natürlich ist die Neugier der Zuhörer geweckt. Doch Isabella Archan verzichtet auf die Fortsetzung der Verbrecherjagd von Mitzi und Agnes und gibt stattdessen bizarre Tipps, wie man sich auch in Waldshut-Tiengen im Dunklen vor Bösem schützen könne. Dann geht sie temperamentvoll in Eigenwerbung: Sie erzählt von ihrer Schauspielerei bei Tatort und Lindenstraße. Eher zusätzlich habe sie 2002 zunächst mit Kurzgeschichten angefangen und schließlich mit ihrem ersten Roman.

Der war erfolgreich, so habe sie die Magie des Schreibens entdeckt. Ihre Figuren würden beim Schreiben oft ein Eigenleben entfalten. Und sie erklärt den beeindruckten Zuhörern mit entwaffnendem Charme: „Ich liebe dieses Ambiente und solche Abende wie heute und komme gerne wieder.“ Doch vor dem Signieren ihrer Bücher trällert sie noch vergnügt ein Liedchen, „ein Schlagobershauberl, wie wir Österreicher sagen.“ Ein amüsanter Start in die Kultursaison.