Waldshut-Tiengen – Erste konkrete Pläne zum Bau einer Photovoltaik-Anlage im Außenbereich sind bei der Sitzung des Ortschaftsrats Gaiß-Waldkirch auf den Tisch gekommen. Zwei Mitarbeiter der Freiburger Firma iAccess stellten als mögliches Projekt den „Solarpark Waldkirch“ vor. Dafür käme eine Fläche westlich der B500, in der Nähe des Sendemasts, infrage, also in direkter Nachbarschaft zur Gemarkung Oberalpfen. Dabei handelt es sich um eine leicht nach Süden geneigte Fläche mit mageren Böden, die einen geringen landwirtschaftlichen Nutzen haben.

„Ein idealer Standort“, so stellten die beiden Vertreter von iAccess fest. Ähnliche Projekte seien bereits in der Umgebung von Freiburg realisiert worden, da an vielen Orten ein massiver Nachholbedarf an erneuerbaren Energien bestehe. Projekte dieser Art seien unschlagbar günstig, wenn der Strom dort genutzt werde, wo er produziert werde. „Wenn die Anlagen stehen, fallen die Strompreise für die Verbraucher“, so die beiden Mitarbeiter. Man habe sich mit dem Grundstückseigentümer auf einen Pachtvertrag über 30 Jahre geeinigt, aber man lege großen Wert darauf, auch den Ortschaftsrat zu informieren, um eine einvernehmliche Lösung zu erzielen. Allerdings werde es noch rund zwei Jahre dauern, bis alle Formalitäten geregelt seien und mit der Umsetzung begonnen werden könne. Erforderlich sei eine Mindestgröße von fünf Hektar, hier stünden 6,8 Hektar zur Verfügung. Eine Anlage dieser Größe käme auf eine Leistung von 8,0 Megawatt.

Ideal wäre eine Fläche von 20 Hektar, aber das sei in Baden-Württemberg kaum zu machen, vor allem, wenn es darum gehe, nur landwirtschaftlich benachteiligte Flächen zu nutzen. Dann kämen vor allem Flächen auf den Höhen des Schwarzwalds infrage. Die Auswahl erfolge nach strengen Kriterien, „von hundert Flächen bleiben am Ende nur drei übrig, die unseren Ansprüchen genügen“, sagten die Mitarbeiter. In jedem Fall sei es der Firma wichtig, erst die Bevölkerung zu informieren, bevor Verhandlungen mit den Stadtwerken aufgenommen werden. Der Standort bei Waldkirch sei auch deswegen ideal, weil er abseits von jeglicher Wohnbebauung liege und der Boden von schlechter Qualität sei, also landwirtschaftlich einen geringen Nutzwert habe. Auch Lichtreflexe und Blendwirkung würden hier kaum eine Rolle spielen. Gleichzeitig bemühe man sich, die typische Flora und Fauna zu erhalten, der Zaun solle für Kleintiere durchlässig bleiben. Falls sich niemand finde, der bereit sei, die Fläche zu pflegen, werde ein Mäh-Roboter eingesetzt.

Bei der Solaranlage sei mit einer Lebenserwartung von 30 Jahren zu rechnen, danach könnte alles problemlos und ohne Rückstände wieder abgebaut werden. Seitens der Stadtwerke sei bereits die Zusage gemacht worden, an das bestehende Netz anschließen zu können. Betont wurde nochmals: „Wir wollen uns erst mit der Ortschaft einigen, bevor wir an den Gemeinderat herantreten.“ Hingewiesen wurde auch darauf, dass die Kommunen inzwischen verpflichtet seien, zwei Prozent ihrer Flächen für PV-Anlagen zu Verfügung zu stellen. Aus dem Ortschaftsrat kamen keine Einwände. Die Abstimmung, so lautete der Vorschlag von Ortsvorsteher Torsten Basler, werde erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, dann, wenn auch die Stellungnahme der Stadt vorliege. „Wir haben sechs Wochen Zeit, aber die letzte Entscheidung liegt bei der Stadt“, stellte der Ortsvorsteher klar.