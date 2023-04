In voller Montur gekleidet stehen sich die zwei Mannschaften mit jeweils vier Feldspielern und einem Torwart gegenüber. Es läuft die letzte Minute der regulären Zeit, Die Mannschaft auf der linken Seite baut einen Angriff auf.

Durch ein schönes Kombinationsspiel der Flügelspieler gelangen sie direkt vor das Tor des gegnerischen Teams. Der Ball wird mit dem Schläger in die Mitte gespielt.

Im Training werden zunächst die Fertigkeiten trainiert, anschließend gibt es noch ein Abschlussspiel. | Bild: Inlinehockey WT e.V.

Plötzlich, wie aus dem Nichts, kommt ein Mitspieler auf seinen Inlinern angerauscht und trifft den Ball mit voller Wucht. Obwohl der Torwart die Ecke ahnt, kann er nichts mehr tun. Der Ball schlägt im Winkel ein.

Der Hintergrund Laut einer Statistik des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) ist Fußball mit mehr als sieben Millionen Vereinsmitglieder in Deutschland die beliebtere Sportart. Aber auch Sportarten, die unter dem Radar laufen, machen von sich Reden. Unter dem Motto „Der etwas andere Sportverein“ machen wir auf das Sportangebot der Vereine aufmerksam. Der Verein Der Inlinehockey Verein Waldshut wurde 2020 offiziell eingetragen. Aktuell hat der Verein rund 20 Mitglieder und trainiert jeden Freitag ab 20 Uhr in der 1,2,3-Halle in Tiengen. Dienstags findet außerdem ab 17.30 Uhr das Kindertraining in der Chilbihalle statt. Das Logo des Vereins ist modern, aber regionsbezogen und zeigt auf kreative Weise das Wappen von Waldshut.

Das Logo des Vereins greift modern das Wappen von Waldshut-Tiengen auf. | Bild: Inlinehockey WT e.V.

Die Sportart

Inlinehockey erfreut sich in Deutschland über immer mehr Popularität. Beim Inlinehockeyverein Waldshut können Jungen und Mädchen die Sportart ausprobieren.

Der Sport ist vergleichbar mit Eishockey, jedoch in seiner Art einzigartig. Schlittschuhe werden gegen Inlineskates getauscht und manchmal auch der Puck gegen einen Ball. Das Spielfeld ist meistens variabel, da jeder Belag bespielt wird: Vom klassischen Asphalt bis zum Hallenboden.

Es spielen meistens vier Feldspieler und ein Torwart je Team gegeneinander. Hockey ist ein dynamischer Mannschaftssport. Er fördert die Hand-Augen-Koordination, Schnelligkeit und Geschicklichkeit.

Inline Hockey wird in Drittel Form gespielt, das bedeutet, drei mal 20 Minuten. Wer nach drei Dritteln die meisten Punkte erzielt hat, gewinnt ein Spiel.

„Was ich an diesem Sport besonders schätze, ist die Intensität und Schnelligkeit, mit der gespielt wird. Zusätzlich ist es ein ehrlicher Sport, bei dem Fairness Priorität hat“, beschreibt der Vorsitzende des Vereins, Christian Schmitz.

Vorsitzender Christian Schmitz (Archivbild) | Bild: Daniela Seiberle

Das Training

Der Verein trifft sich zwei Mal in der Woche. Freitags in der 1,2,3-Halle Tiengen zum Erwachsenentraining ab 20 Uhr und am Dienstag in der Chilbihalle Waldshut. Von 17.30 bis 19 Uhr trainieren die Jugendlichen, bis 19.30 Uhr die Erwachsenen.

„Um es zusammenzufassen, spielen wir Eishockey auf Inlinern. Im Training werden zunächst die Fertigkeiten trainiert, anschließend gibt es noch ein Abschlussspiel“, erklärt Christian Schmitz.

Die Sportgeräte

Hockey ist eine körperliche Sportart, deswegen steht der Schutz der Spieler an oberster Stelle. Die Schutzausrüstung, bestehend aus Schienbeinschützern, Schutzhandschuhen, Knieschützern und Gesichtsschutz sorgen für die nötige Sicherheit. Der Torwart hat zusätzlich noch seine eigene spezielle Ausrüstung.

Der Inlinehockey Verein hat derzeit rund 20 Mitglieder. | Bild: Inlinehockey WT e.V.

Wer anfängt oder erstmal schnuppern möchte, bekommt die erforderliche Schutzausrüstung durch den Verein im Training gestellt“, erläutert Christian Schmitz.

Die Motivation

Christian Schmitz ist besonders stolz auf den Verein: „Was unseren Verein ausmacht, ist, dass wirklich jeder willkommen ist. Wir haben Spieler, die noch kein halbes Jahr dabei sind und das erste mal diesen Sport ausüben, ebenso Spieler, die, ihr Leben lang schon spielen. Sie alle sind jedoch froh die Möglichkeit zu haben, zusammen zu spielen“, sagt Christian Schmitz.

Die Altersspanne liegt zwischen sechs und 50 Jahren. Die Corona-Zeit ging auch am Inlinehockey Verein nicht spurlos vorbei. Christian Schmitz beschreibt: „Durch Corona haben wir viele Mitglieder verloren.

Am Ende waren wir nur noch vier bis sechs Mitglieder, aus diesem Grund standen wir vor der Auflösung des Vereins. Durch unseren Zusammenhalt haben wir es jedoch geschafft, diese Zeit zu überstehen. Aktuell sind wir wieder rund 20 Mitglieder.“

Gebürtig kommt Christian Schmitz aus Villingen-Schwenningen, da ihm der Hockeysport in der Region fehlte, gründete er den Verein, außerdem ermutigt er jeden, den Sport auszuprobieren: „Man sollte die Freude am Inlinehockey oder Eishockey teilen, mehr braucht man nicht.“

