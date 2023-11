Was bitte ist ein kaltblütiges Kabarett? So jedenfalls bezeichnet die englisch-schweizerische Kabarettistin Jane Mumford ihr erstes Soloprogramm „Reptil“, mit dem sie jetzt in der Waldshuter Stadtscheuer auftrat. Man durfte neugierig sein, auch wenn nur knapp 30 Besucher den Weg zu ihr fanden.

Auf der Suche nach Schlange Nicole

Die aber erlebten einen ungewöhnlichen Abend: Keine platten Witze, keine Politikerschimpfe oder Satire. Stattdessen hangelte sie sich in atemberaubendem Tempo von einem Thema zum nächsten, von Religionen zu Marketing, Feminismus und Verschwörungstheorien. Und zuerst mal ist sie auf der hektischen Suche nach ihrer entschwundenen großen Schlange Nicole.

Das sei ihr Therapietier und sei ihr eben entlaufen. Denn es sei gerade Brunftzeit für Reptilien. Und sie gesteht: Wenn sie noch einmal auf die Welt käme, wäre sie gern wie ein Reptil – eben kaltblütig. Sie sei süchtig auf Fakten, ausschließlich Fakten. Dazu tanzt sie mal eben einen reizvoll gelenkigen Schlangentanz.

Jane Mumford präsentiert in der Stadtscheuer Waldshut ihr erstes Soloprogramm „Reptil“. Bild: Rosemarie Tillessen

Publikum im Visier

Doch die Schlange Nicole konnte weder auf der Bühne noch unter den Stühlen der Besucher gefunden werden. Stattdessen sucht und findet Jane Mumford – mädchenhaft, dunkel gekleidet und mit wachem Gesicht – schnell viel Kontakt zum Publikum: Sie stellt unentwegt Fragen: „Sind Sie Musicalliebhaber, Single? Verheiratet? Wie lange schon? Gehen Sie auch mal ins Theater?“

Das Publikum hört ihr amüsiert zu und gibt bereitwillig Antworten. In sehr schnellem Tempo stellt die Kabarettistin aberwitzige Thesen auf – über Sex, über das Eierlegen beim Reptilienweibchen und besonders über die Schweizer, die sie ja als Halbschweizerin gut kennt: „Reiche Schweizer sind Reptilien. Gefühlstechnisch läuft da nicht viel.“ Köstlich dazu ein gespielter Heiratsantrag zwischen zwei Schweizern.

Minimalistischer Requisiteneinsatz, aber thematisch zu viel des Guten?

Viel Requisiten braucht sie nicht: eine leere Bühne, einen Tisch, einen Stuhl und einen Kleidersack, in den sie schlüpft, um ein trauriges Lied über Asylanten zu singen, dass sie mit dem Xylophon begleitet. Zum Schluss fragt man sich aber doch irritiert: Waren das nicht etwas zu viele Themen, zu viele Klischees, zu schnell gesprochen?

Sie selbst meint abschließend: „Das war ein anstrengender Abend. Alles lief ja anders, weil Nicole weg war. Aber Sie waren ein wunderbares Publikum!“