Jemandem ein X für ein U vormachen. Diese Redewendung geht auf die römischen Zahlen zurück und bedeutet, dass man jemanden täuschen will. Dass sich das antike Sprichwort in der digitalen Neuzeit auch auf die Buchstaben L und Q übertragen lässt, zeigt eine Anekdote aus dem Corona-bedingten Homeoffice. Denn wie viele andere Menschen arbeiten auch die Autorin dieser Zeilen und ihre Kollegen derzeit größtenteils vom heimischen Schreibtisch aus.

Treue Leser dieser Rubrik haben sicherlich bemerkt, dass die Turmspitzen stets mit der E-Mail-Adresse des Autors enden, um dem Verfasser auf direktem Weg Lob oder Kritik zukommen lassen zu können. Im Redaktionsbüro geht das Tippen des @-Zeichens normalerweise wie im Schlaf.

Völlig automatisch, ähnlich dem Kuppeln und Gasgeben im Auto, landen die Zeigefinger beider Hände auf dem Q und der Taste „Alt Gr“, und prompt erscheint auf dem Bildschirm das auch Klammeraffe genannte Zeichen. Nicht so bei der aktuell im Homeoffice verwendeten Tastatur, die kurzfristig mit dem Ziel angeschafft worden war, darauf besser tippen zu können als auf der Laptop-Tastatur.

Rätselraten auf der Tastatur: Wo ist denn nun das @-Zeichen? | Bild: Juliane Schlichter

Mit der oben genannten Kombination ploppt jedoch ein ungewolltes Fenster auf, und mit der Alternative „Alt Gr“ plus dem Buchstaben L, der sich bei dem neuen Teil kurioserweise die Taste mit dem @-Symbol teilt, meldet sich der Rechner sogar ganz und gar ab. Was also tun? Mangels Zeit, um das Problem tiefer zu ergründen, wurde kurzerhand das @-Zeichen aus einer bereits erschienen Glosse kopiert, doch das konnte kein Dauerzustand sein.

Wie so oft lieferte eine Suchmaschinenabfrage des Rätsels Lösung: Weil es sich um eine Apple-Tastatur handelt, die an einen Windows-Rechner angeschlossen ist, kommen sich L und Q in die Quere. Oder um zurück auf das Sprichwort zu kommen: Das L hat die Autorin getäuscht und ihr ein Q vorgemacht.