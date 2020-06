von Ursula Freudig

Fisch aus der ganzen Welt ist jeden Mittwochvormittag auf dem Tiengener Wochenmarkt zu haben. Seit etwa 15 Monaten steht dort das Verkaufsmobil des Fischhandels Walter Geiger aus Salem. Die weiteren Marktplätze sind mit Gottmadingen und Nürtingen weiter weg.

Die Auswahl, auch an geräucherten und marinierten Fischen, ist groß. Wenn Kunden unsicher bei der Wahl sind, hilft Manuela Teyke gern weiter. Sie kommt aus einem Ort bei Pfullendorf und kennt „ihre“ Fische genau.

Ein großer Teil von ihnen stammt aus der Nord- und Ostsee, dem Atlantik, aber auch aus dem Indischen Ozean. Aus dem Bodensee kommen vor allem Felchen und Egli. Etwas Besonderes ist laut Manuela Teyke die Eismeerforelle, die wie der Name schon sagt, aus der Antarktis stammt: „Sie ist sehr groß und sehr saftig und gut zum Grillen.“ Generell eignen sich nach ihrer Aussage Fische mit fester Haut wie beispielsweise Lachs und Saibling, gut für den Grill.

Die Wochenmärkte Die Wochenmärkte in Waldshut und Tiengen sind jeden Mittwoch und Samstag von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Fällt der Tag auf einen Feiertag, finden die Märkte am Vortag statt. Insgesamt 16 Markthändler sind bei der Stadt Waldshut-Tiengen für den Waldshuter Markt gemeldet, fünf für den Tiengener. In einer Serie stellen wir die Markthändler der Doppelstadt vor.

Als etwas besonders Feines empfiehlt Manuela Teyke den Kunden ihren Thunfisch und Lachs: „Sie haben Sushi-Qualität und können roh gegessen werden.“ Nicht jede Woche ist jede Fischsorte erhältlich. Das Angebot wechselt. Auch bei den Fischsalaten, bei denen es ab und zu auch mal Ausgefalleneres gibt wie Wakame Salat, das sind marinierte Seealgen mit Sesam verfeinert.

Was laut Teyke immer gilt: Alle ihre Fische sind frisch und werden nicht tiefgefroren angeliefert. Und so gut wie alle Fische sind entgrätet, was laut Manuela Teyke dem Wunsch der allermeisten Kunden entspricht. Entgrätet werden die Fische in Salem. Dort hat der Fischhandel von Walter Geiger seinen Produktionsbetrieb mit angegliedertem Fischladen. Die Fische, die an einem Wochenmarkttag nicht verkauft werden, gehen zur Weiterverarbeitung zurück in den Produktionsbetrieb.

