von Susanne Schleinzer-Bilal

Für 68 Abiturienten beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Sie haben ihr Abiturzeugnis in Händen. Mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,2, zahlreichen Preisen und Belobigungen verlassen sie das Wirtschaftsgymnasium in Waldshut.

20 Schüler mit 1,9 oder besser

Zwanzig Mal stand eine Eins vor dem Komma, die Traumnote 1,0 erreichte Matthias Klösel. „Es gab noch nie einen Abschluss von 2,2, ihr habt eine enorme Leistung in dieser schweren Zeit erbracht“, lobte Studiendirektor Simon Denz die Abiturienten.

Isabella Schlipphack, Leiterin der Kaufmännischen Schulen schloss sich dem Lob an. „Ihnen gehört dieser Abend, Sie sind die Stars des Abends, ein Abend auf den Sie lange hingearbeitet haben.“ Sie hätten aus dieser schweren Zeit mit dem Virus etwas gemacht und jetzt das Abitur in der Hand.

Die besten Abiturienten Matthias Klösel (1,0). Julika Hilpert, Alisa Maier (1,1), Nicola Baldischwiler (1,2), Alexa Bercher (1,4), Jonas Schlachter, Nicolas Petrovic, Emilia Montalbano, Laura Estelle Bonomo (1,5), Samira Schultheiss (1,6). Sonderpreise Sonderpreis in Mathematik (verliehen von der Deutschen Mathematiker-Vereinigung): Matthias Klösel, Nicolas Petrovic, Alisa Maier, Alexa Bercher.

Sonderpreis in Physik (verliehen von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft): Matthias Klösel.

Sonderpreis in Informatik: Alexander Ebner, Alexa Bercher, Dennis Wechlin.

Sonderpreis in Spanisch: Leticia Ventura Reis, Matthias Klösel.

Sonderpreis der Fachschaft Biologie: Nicola Baldischwiler.

Sonderpreis in Geschichte/Gemeinschaftskunde (verliehen von der Landeszentrale für politische Bildung): Jonas Schlachter.

Sonderpreis Ethik: Manucher Nikfer.

Sonderpreis in Englisch: Julika Hilpert, Manucher Nikfer, Max Mitzlaff, Hans Ungur.

Sonderpreis Italienisch: Alexa Bercher.

Preis für herausragende Leistungen im Fach Sport: Alfred Maul Gedächtnis Medaille Nicolas Petrovic.

Sonderpreis im Fach Deutsch: Scheffel-Preis der Literarischen Gesellschaft in Karlsruhe (Besondere Leistungen in Deutsch): Alisa Maier,

Sonderpreis im Fach Volks- und Betriebswirtschaftslehre (verliehen von Südwest-Metall Arbeitgeberverband): Alisa Maier. Weiterer Sonderpreis im Fach Volks- und Betriebswirtschaftslehre (verliehen vom Verein Socialpolitik gemeinsam mit Joachim Herz Stiftung) Schwerpunkt Volkswirtschaft: Alexa Bercher.

Sonderpreis des Fördervereins der Kaufmännischen Schulen Waldshut für die besten Gesamtleistungen eines Jahrgangs: Matthias Klösel, JS 2a (828) 1,0, Julika Hilpert 1,1, Alisa Maier 1,1.

„Ihr habt alles klaglos hingenommen, aber wir haben alle an einem Strang gezogen und gemeinsam mit euren Eltern habt ihr dieses Ziel erreicht“, sagte die Schulleiterin. Jeder müsse nun seinen eigenen Weg einschlagen, jeder habe nur ein Leben und sei dafür verantwortlich. „Sie bekommen heute einen Schlüsselbund für viele Türen, lassen Sie sich den Wind um die Nase wehen, schauen Sie sich die Welt an“, gab sie den Schülern mit auf den Weg.

Schulzeit durch Corona geprägt

Die dreijährige Schulzeit Revue passieren ließ die diesjährige Scheffelpreisträgerin Alisa Maier. „Wir waren oft allein und depressiv, manchmal schwand die Motivation, aber wir haben gelernt wie wichtig Freundschaften und Begegnungen sind und wir wurden selbstständiger. Ich freue mich auf eine Zukunft voller Möglichkeiten.“

Schüler seien träge, hätten hohe Ansprüche, kämen in Jogginghosen zum Unterricht, kurzum die Gesellschaft sei dem Untergang geweiht, begann Studiendirektor Simon Denz seine Rede. „Das stimmt natürlich nicht und Sie sind das beste Beispiel dafür, Sie sind ein sehr leistungsstarker Jahrgang, Hut ab vor dieser Leistung. Ihr wart fleißig und ihr habt Verantwortung übernommen, habt euch freiwillig getestet, das spricht für euch.“

Ihm sei nicht bange um diese Generation. „Behaltet unsere Schule in guter Erinnerung, wie wir das tun“, schloss Denz seine Rede.