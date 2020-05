Wie in anderen Städten bundesweit gibt es jetzt auch in Waldshut-Tiengen Demonstrationen, die sich gegen die staatlichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Pandemie richten. Eine erste Protestveranstaltung in Waldshut gab es am zurückliegenden Samstag vor dem Rathaus, eine weitere soll am Samstag, 9. Mai, von 12 bis 13 Uhr auf dem Viehmarktplatz stattfinden.

Ungeachtet des Kontaktverbots, das wegen der Corona-Ansteckungsgefahr öffentliche

Ansammlungen von mehr als zwei Personen verbietet, sind aufgrund aktueller Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts Demonstrationen in begrenztem Umfang zulässig. Darauf weist auf Anfrage Jürgen Wiener hin, Leiter des städtischen Ordnungsamts: Wir können nicht pauschal jede Versammlung untersagen.“

Demzufolge hat das Ordnungsamt die Kundgebung, die laut Jürgen Wiener von einer Privatperson aus Waldshut-Tiengen angemeldet wurde, grundsätzlich zugelassen. Verbunden damit sind jedoch, neben den bei Demonstrationen üblichen Auflagen, diverse Vorgaben in Bezug auf den Infektionsschutz.

Unter anderem gelten für die Veranstaltung am Samstag diese Regeln: Zum Schutz Unbeteiligter muss der Demonstrationsbereich abgegrenzt sein; auf der dafür ausgewiesenen Gesamtfläche von 500 Quadratmetern sind maximal 100 Teilnehmer zugelassen; Desinfektionsmittel sowie Mund- und Nasenschutz, dessen Benutzung freiwillig bleibt, müssen bereitgehalten werden; die Dauer der Veranstaltung ist auf eine Stunde beschränkt.

Auf einem Flugblatt wird die Veranstaltung als „Mahnwache für den Erhalt der deutschen Grundrechte und unserer Freiheit“ bezeichnet. Nach Information von Jürgen Wiener sind dabei auch Reden geplant. Weiter heißt es in dem Aufruf unter Bezug auf die staatlichen Corona-Verordnungen: „Die Initiative für die Erhaltung der Freiheit aller Bürger möchte in aller Öffentlichkeit die Frage stellen, ob wir diese Einschränkungen und Gefährdung millionenfacher Arbeitsplätze ungefragt hinnehmen müssen und wie es weitergehen soll.“ Ein Verfasser, der für das Flugblatt verantwortlich zeichnet, wird in dem Aufruf, der suedkurier.de vorliegt, nicht genannt.

Unter dem gleichen Aufruf fand bereits vergangenen Samstag eine Kundgebung vor dem Waldshuter Rathaus statt. Wegen der speziellen Gegebenheiten in der Fußgängerzone seien dabei maximal 40 Teilnehmer zugelassen worden, informierte Ordnungsamtsleiter Jürgen Wiener.

In der Region Hochrhein/Bodensee zählen auch Überlingen und Schopfheim zu den Städten mit Protestveranstaltungen gegen die Corona-Maßnahmen.