von Ursula Freudig

Zum zweiten Mal macht Corona einem sportlichen Großereignis in Tiengen einen Strich durch die Rechnung: Das traditions-reiche Pfingstreitturnier des Reitervereins Tiengen muss auch dieses Jahr abgesagt werden. Wo normalerweise von Samstag bis Pfingstmontag an die 400 Pferde, rund 200 Reiter und unzählige Zuschauer sportliches und geselliges Leben an die Wutach bringen, wird es nun ruhig bleiben.

„Wir haben uns um Ostern für eine Absage entschieden, da nach wie vor kein Amateursport erlaubt ist und auch keine Zuschauer zugelassen gewesen wären“, erklärt Nicole Huber, Vorsitzende des Reitervereins Tiengens. Zum Zeitpunkt der Absage war noch nicht allzu viel Zeit in Vorbereitungen investiert worden. Man hatte aus den Erfahrungen im Vorjahr gelernt und war nach den Worten der Vorsitzenden, vorsichtig an die Planungen herangegangen. Nach ihrer Aussage ruht derzeit das Vereinsleben, da nur das Bewegen der Pferde erlaubt sei.

Das Pfingstreitturnier ist nicht nur ein großes sportliches Ereignis, es hat auch Festcharakter mit Bewirtung in einem Zelt. Für den Reiterverein Tiengen ist es die größte Einnahmequelle im Jahr. Das Defizit in der Vereinskasse wird dieses Jahr also weiter wachsen. „Investition müssen warten bis sich alles wieder normalisiert hat, sollten dringende Reparaturen kommen, müssten wir auf Rücklagen zurückgreifen“, so Nicole Huber.

Sponsoren

Sponsorengelder seien immer „nur gezielt auf das Turnier hin geflossen, hauptsächlich in Form von Werbung. Dass der Reiterverein vergangenes Jahr dennoch dringende Reparaturen vornehmen konnte, ist mit ein Verdienst der Stadt, die den Reiterverein finanziell unterstützt hat. 2020 konnte die Toilettenanlage saniert und eine neue, energieeffiziente Beleuchtung in der Reithalle installiert werden.

Ob sich dieses Jahr im Reiterverein noch etwas tut, ist offen. Die Hoffnung ist groß, dass wenigstens die Hauptversammlung über die Bühne gehen kann und im Herbst dann auch das Jugendturnier. 2020 musste es wie auch das Pfingstreitturnier, gestrichen werden.

Zur Anlage des Reitervereins in Tiengen gehören als Pächter die Reitschule mit Pferdepension von Manuela und Gustav Bauer sowie die Reiterstuben von Simone und Niko Niecholat. Die Stuben haben, wie alle Lokale im Kreis Waldshut, noch immer zu und die Reitschule konnte bislang zeitweise keinen Unterricht anbieten. Auch hier ist die Situation nicht einfach. Auch nach der Corona-Pandemie wird nach Aussage der Vorsitzenden nicht alles auf einen Schlag wieder gut sein: „Es wird viel Mühe und auch Zeit benötigen, bis das Vereinsleben wieder wie vor Corona ist.“