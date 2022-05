von Ursula Freudig

Kunst geht auch anders – das beweisen die neuen Kunsträume, die von der Stadt Waldshut-Tiengen eröffnet wurden. Ziel der neuen und ersten Artothek in Waldshut ist es, Kunst aus der Sammlung der Stadt als Leihgabe zum kleinen Preis in die Häuser von Bürgern zu bringen.

Am Samstag gegen Abend wurde die Artothek offiziell mit der Ausstellung „Im Rausch der Farben“ eröffnet. Rund 40, größtenteils sehr farbintensive Kunstwerke aus der städtischen Kunstsammlung sind derzeit in den vier Räumen und im Flur der neuen Artothek ausgestellt.

Einführende Worte: Oberbürgermeister Philipp Frank und Kulturamtsleiterin Kerstin Simon bei der Eröffnung der Artothek mit der Vernissage „Im Rausch der Farben“. | Bild: Ursula Freudig

Darunter Arbeiten von Peter Schütz, den Brüdern Anra, Josef Briechle, Inge Regnat-Ulner, Bernd Salfner, Franz Rothmund und Mechthild Ehmann. Für die gut 60 Besucher wurde es eine eher unkonventionelle Eröffnung, in der viel gelacht wurde.

Wissenswertes rund um die Artothek Standort Die Artothek befindet sich in der Mozartstraße 27 in Waldshut bei der Theodor-Heuss Schule. Öffnungszeiten Geöffnet ist die Artothek jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr, Samstag von 15 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 15 Uhr. Noch bis Ende Mai ist die laufende Ausstellung „Im Rausch der Farben“ zu sehen. Danach folgen dieses Jahr noch zwei weitere Ausstellungen. Verleih Die Werke der Kunstsammlung der Stadt Waldshut-Tiengen, die ausgeliehen werden können, sind in einem Ordner aufgelistet. Er liegt in der Artothek aus. Die Ausleihgebühr pro Kunstwerk beträgt für ein halbes Jahr 26 Euro, für ein ganzes Jahr 52 Euro plus Mehrwertsteuer. Kontakt Ansprechpartner bei der Stadt ist Michael Rudigier, E-Mail (MRudigier@waldshut-tiengen.de). Der Gemeinderat hat die Artothek zunächst für drei Jahre bewilligt.

Hausmeisterwohnung wird Artothek

Oberbürgermeister Philipp Frank zeichnete den Weg nach von der ehemaligen Hausmeisterwohnung des Ehepaars Roth bis zur Entscheidung des Gemeinderats, die frei gewordenen Räume für eine Artothek zu nutzen und entsprechend herzurichten. Originalkunstwerke aus der Region sollten als städtische Leihgabe der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Kulturamtsleiterin Kerstin Simon äußerte die Überzeugung, dass Kunst, die man als „Mitbewohner“ in den eigenen vier Wänden hat, bereichert und einem neue Zugänge zur Kunst eröffnet: „Die Kunstwerke sprechen jeden Tag anders mit einem, Kunst lebt nur in der Zwiesprache zwischen Künstler und Betrachter“, sagte sie.

Interessanter Vortrag: Die Kunsthistorikerin Vanessa Charlotte Heitland (rechts) erläutert in ihrem Vortrag unter dem Motto „Was will mir das sagen“ wie der Zugang nicht nur zur gegenständlichen, sondern auch zur modernen, abstrakten Malerei gelingen kann. | Bild: Ursula Freudig

Einen sehr interessanten Vortrag hielt als Gastreferentin die Kunsthistorikern Vanessa Charlotte Heitland. Sie legte anschaulich dar, dass auch der Zugang zur modernen Kunst gelingen kann, wenn wir viel lockerer mit der gängigen Frage „was will mir das sagen“ umgehen. Sie forderte dazu auf, sich Zeit zu nehmen, sich entspannt, unvoreingenommen und ohne Ängste auf Kunstwerke einzulassen und dabei dem eigenen Sehen und Empfinden zu vertrauen.

Mann in rot funkt dazwischen

So geordnet, ernst und seriös wie diese Zeilen bislang vermuten lassen, ging es an dem Abend allerdings bei Weitem nicht zu. Mit dem Kunst-Kabarettisten Georg Schweitzer alias Schorsch aus Karlsruhe hatte das Lachen eine tragende Rolle.

Kunst witzig erklärt: Wie sich Kunst mit der sogenannten Wirklichkeit auseinandersetzt, demonstriert der Kunst-Kabarettist Georg Schweitzer (im roten Anzug) mit Gießkannen und scheut dabei auch ungewöhnliche Körperkontakte nicht. | Bild: Ursula Freudig

Im knallroten Anzug funkte er immer wieder dazwischen, dies witzig, frech und spontan auf jeweilige Situationen und Besucher reagierend. Schorsch brach zudem in einer kleinen Show eine Lanze für die Kunst.

Mit großem Unterhaltungswert: Bei der Eröffnung der Artothek und der dortigen Ausstellung „Im Rausch der Farben“ haben die Besucher viel zu lachen, weil der Mann in rot, der Kunst-Kabarettist Georg Schweitzer, kräftig mitmischt, hier stellt er Oberbürgermeister Philipp Frank vor, bevor dieser einführende Worte spricht. | Bild: Ursula Freudig

Mit grünen Gießkannen zeigte er aufs Originellste, was Kunst bedeutet, was es heißt, Kunst zu machen und sich auf Kunst einzulassen.