Waren übernatürliche Kräfte im Spiel? Oder hatte da jemand dem Musikverein Birndorf für seinen ersten Auftritt bei einem Schwyzertag-Umzug in Tiengen zu überschwänglich Hals- und Beinbruch gewünscht? Letzteres ging jedenfalls – teilweise – in Erfüllung, und das Malheur war da: Gleich sechs Musiker aus dem Dorf oberhalb von Albbruck trugen Ende Juni 1986 Fuß oder Arm in Gips. Schweren Herzens musste der Verein seine seit Wochen vorbereitete Teilnahme am Tiengener Heimatfest mit großem Bedauern abzusagen.

Waldshut-Tiengen Trotz niedriger Inzidenz: Tiengener Schwyzertag findet 2021 wieder nur im Kleinformat statt Das könnte Sie auch interessieren

„Unser Verein wird vom Pech verfolgt“, teilte Dirigent Wolfgang Weber im Sommer vor 35 Jahren mit: „Sechs Musiker sind innerhalb einer Woche in den Genuss eines Gipsarmes oder Gipsfußes gekommen.“ Dabei traf es ausgerechnet jene Musiker, auf die die Kapelle am wenigsten verzichten konnte. So waren etwa der Schlagzeuger und wichtige Melodiebläser nach Arm- oder Beinbruch außer Gefecht. Der eine oder andere mit Gipsfuß hätte sein Blasinstrument zwar bedienen können, doch im Umzug mit zu marschieren – das war nun gar nicht möglich. Und fußlädierte Bläser im Rollstuhl wollte der Verein dem Schwyzertagpublikum nun doch nicht zumuten.

Waldshut-Tiengen Trotz niedriger Inzidenzen fallen die Waldshuter Filmnächte in diesem Sommer erneut aus Das könnte Sie auch interessieren

Der Birndorfer Vereinsvorsitzende Thomas Eckert war enttäuscht wie jedes Mitglied, hatte für die geballten Unpässlichkeiten der Musiker jedoch vollstes Verständnis. Was nicht von ungefähr kam, denn auch der Vereinschef selbst trug einen Arm in Gips und musste sein Saxophon im Koffer lassen. Für die Birndorfer Musiker wäre es das erste Mal gewesen, am Umzug in Tiengen teilnehmen zu können. Und da wollte man natürlich in Form sein und nicht mit weniger gut vorbereiteten Ersatzleuten vors Publikum treten.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Der Schwyzertag konnte das Fehlen der lädierten Birndorfer übrigens verkraften, waren doch noch elf andere Musikkapellen mit flotter Blasmusik angemeldet. Die Birndorfer hofften mittlerweile darauf, im nächsten Jahr in Tiengen dabei sein zu dürfen. Dafür wünschte man ihnen einmal nicht Hals- und Beinbruch, sondern versprach, fest die Daumen zu drücken.