Arbeitskollege im Schlaf erschlagen: Die beiden mutmaßlichen Mörder müssen sich demnächst vor Gericht verantworten

Vor dem Schwurgericht des Landgerichts Waldshut-Tiengen beginnt am 25. September der Prozess gegen zwei Männer, die am 28. April 2020 in einer Einliegerwohnung in Zell im Wiesental einen Menschen getötet und einen anderen schwer verletzt haben sollen.