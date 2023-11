„Arbeit sollte gerecht entlohnt sein“, so heißt es laut einer Binsenweisheit. „Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet“, steht im Bürgerlichen Gesetzbuch BGB. Doch was ist, wenn Mehrarbeit – ob nun freiwillig oder nicht – unbezahlt bleibt? Diese Problematik sieht die Gewerkschaft NGG (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten) für den Landkreis Waldshut und verweist dabei auf Daten aus dem „Überstunden-Monitor“ des Pestel-Instituts.

„Rund 1,25 Millionen Überstunden haben die Menschen im Landkreis Waldshut im vergangenen Jahr am Arbeitsplatz zusätzlich geleistet. Davon 753.000 Arbeitsstunden zum Nulltarif – ohne Bezahlung“, schreibt die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung.

Arbeitgebern 10,84 Millionen Euro „geschenkt“

„Alle Beschäftigten zusammengenommen haben den Unternehmen im Landkreis Waldshut durch unbezahlte Mehrarbeit rund 10,84 Millionen Euro quasi geschenkt. Und das ist schon äußerst sparsam – nämlich nur auf Mindestlohn-Basis – gerechnet“, wird Burkhard Siebert von der NGG Baden-Württemberg-Süd in der Mitteilung zitiert.

Besonders groß scheint dabei das Problem im Hotel- und Gaststättengewerbe zu sein. Laut den Ergebnissen des Pestel-Instituts hätten allein in Hotels, Restaurants und Gaststätten die Beschäftigten im vergangenen Jahr im Landkreis Waldshut rund 28.000 Überstunden geleistet – 12.000 davon ohne Bezahlung. Das Institut habe für ihre Analyse laut Mitteilung aktuelle Mikrozensusdaten ausgewertet. Basis der Überstunden-Berechnung sei demnach die Übertragung von Branchen-Durchschnittswerten auf die Beschäftigungsstruktur vom Kreis Waldshut.

Forderung: 3000 Euro pro Monat für Gastro-Vollzeitjob

Mit Blick auf die Ergebnisse warnt die Gewerkschaft, dass Hotellerie und Gastronomie nicht dauerhaft auf die „Goodwill-Überstunden“ ihrer Beschäftigten bauen könnten: „Es wird höchste Zeit, das Fachkräfte-Loch zu stopfen, das die Corona-Pandemie noch vergrößert hat.“ Burkhard Siebert von der NGG fordert: „Perspektivisch muss der Gastro-Startlohn für eine Köchin oder einen Restaurantfachmann nach der Ausbildung bei 3000 Euro pro Monat für einen Vollzeitjob liegen.“

Das Gastgewerbe erlebe gerade einen regelrechten „Fachkräfte-Schwund und Mini-Job-Schub“. Ob in der Küche, im Service, an der Hotelrezeption oder an der Bar: „Die Branche versucht, fehlende Fachkräfte immer häufiger durch angelernte Beschäftigte zu ersetzen“, berichtet der Geschäftsführer der NGG Baden-Württemberg-Süd. Mittlerweile seien 48 Prozent der Gastro-Beschäftigten im Kreis Waldshut Mini-Jobber, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.