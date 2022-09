Um Wertschätzung für Pflegekräfte geht es beim ersten Pflegecampus am Wochenende. Trotz widriger Bedingungen, gibt es Menschen, die mit Begeisterung in der Pflege arbeiten. Wir haben mit vier von ihnen gesprochen.

Wer in der Pflege arbeitet, tut dies oft aus Leidenschaft und aus Überzeugung. Denn die Bedingungen für die Angestellten in diesem Beruf sind meist schwierig. Am Wochenende bietet „Miteinander Hochrhein“ erstmals einen Pflege-Campus