von Ursula Freudig

Rassismus, Antisemitismus, Hass und Hetze, besonders im Netz, sind Entwicklungen und Themen, die in den letzten Jahren verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Kürzlich fand in der Zunftstube im Tiengener Schloss eine Gesprächsrunde zu diesen Themen statt. Teilnehmer waren unter anderen die hiesige SPD-Politikerin Rita Schwarzelühr-Sutter (Parlamentarische Staatssekretärin) und der SPD-Politiker Christian Lange (Parlamentarischer Staatssekretär Ministerium Justiz und Verbraucherschutz). Weiterhin Mitglieder des Freundeskreises Jüdisches Leben in Waldshut-Tiengen und Roy Oppenheim und Kevin de Carli, die sich in der Schweiz und grenzüberschreitend für die jüdische Geschichte und Kultur engagieren. „Es hat sich deutlich was in der Gesellschaft verändert, Antisemitismus scheint salonfähiger geworden zu sein“, sagte Schwarzelühr-Sutter mit Blick auf rassistische Bewegungen in Deutschland. Sie forderte dazu auf, hinzuschauen und solchen Angriffen auf die Demokratie Grenzen zu setzen. Die Gesellschaft aber auch der Staat seien gefordert.

Christian Lange erläuterte in seiner Ansprache, wie der Staat in den letzten Jahren juristisch „aufgerüstet“ hat, um zunehmenden Hassstraftaten -neun von zehn Delikten kämen von rechts- zu verfolgen und zu ahnden. Eine konsequente Strafverfolgung ist für ihn unabdingbar. „Wir sind in einer Phase, wo es kritisch und beunruhigend ist“, sagte Lange. Gebhard Kaiser, Vorsitzender des Freundeskreises Jüdisches Leben in Waldshut-Tiengen, hob die Bedeutung der Prävention hervor und die besondere Rolle, die Schulen hierbei spielen würden.

Die beiden Gäste aus der Schweiz plädierten für eine Vermittlung des Judentums, die neben dem Holocaust, vor allem auch die Bedeutung und die Leistungen der Juden in Wissenschaft und Kultur herausstellt. Sie setzen dabei auf den christlich-jüdischen Dialog in der Gesellschaft. Allgemein bedauert wurde in der Runde, dass das sogenannte Demokratiefördergesetz noch nicht vom deutschen Bundestag verabschiedet wurde. Dieses Gesetz sieht die fortlaufende Förderung von Initiativen und Projekten zur Stärkung der Demokratie gegen extremistische Strömungen vor.