Es erinnert an das „Königlich Bayerische Amtsgericht“, die zwischen 1969 und 1972 ausgestrahlte ZDF-Serie über die „gute alte Zeit“, was der im Jahr 1866 für den Alb-Bote aus dem Großherzoglichen Gericht in Waldshut berichtende Journalist aufs Papier brachte. Er schrieb mit leichter Hand, oft zwischen Sarkasmus und feinem Humor schwankend.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

„Unter den Strafkammersachen war wieder mal eine Körperverletzung, welches Verbrechens Lorenz Schlachter von Großherrischwand angeklagt war. Die Sache ist kurz die, dass er am 21. Januar dem Joseph Bootz ein Messer in den Rücken gestochen hat, das bis nach vorn eindrang und die Lunge verletzte, aber bei der beneidenswerten guten Natur des Getroffenen nur eine dreiwöchige Arbeitsunfähigkeit zur Folge hatte. Die Gelegenheit aber war ein mitternächtliches Einlassbegehren (auch als Fensterln bekannt), welches der ,Lenz‘ (Lorenz Schlachter) und der Bläsi Frank vor dem Hause des J. Bootz an dessen Töchter richteten und mittelst Fenstereinschlagen unterstützten, wodurch sie sich freilich weniger angenehm machten. So gab es eben Schläge und den Stich. Schlachter wurde zu acht Wochen geschärftem Amtsgefängnis verurteilt.“

Die Strafe

„Jetzt kommt“, fährt der Autor fort, „zu dem Stich auch noch ein Schlag, und das kein übler, denn nicht weniger als sechs Zähne waren es, welchem dem Jakob Ebner von Buch auf dem Weg von Tiefenstein nach Buch mit einem Stein in den Hals hinunter geschlagen wurden. Der deshalb angeklagte Joseph Mutter von Steinbach soll diese Tat aus Eifersucht verübt haben. Den Mutter kostete jeder Zahn des Ebner einen Monat Kreisgefängnis, zusammen also sechs Monate, und dazu noch verschiedene Schärfungen für das Zahnweh.“

Ebner war mehrere Monate arbeitsunfähig und hat einen bleibenden Schaden erlitten; ein Zahn wächst nicht nach. „Wenn der Verletzte auch noch Entschädigung für die Zähne fordert (was ich an seiner Stelle täte!), so müsste man gespannt sein auf den Prozess und die richterliche Erkenntnis.“