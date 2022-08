von Susanne Schleinzer-Bilal

Teilwahlen des Vorstandes standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Netzwerks für Kinder. Zu wählen waren für zwei Jahre der Vorsitzende und sein Stellvertreter, die Kassiererin und die Koordinatorin der Kindergeburtstage.

Für den Posten des Vorsitzenden hatte sich Anne Mehling bereit erklärt. Sie wurde einstimmig gewählt. Sie löst damit Diana Müller ab. Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden, das Laura Merone innegehabt hatte, ging einstimmig an Andrea Graniti. Für die bisherige Kassiererin Hanna Hein stellte sich (in Abwesenheit) Nikola Krumsiek zur Verfügung, die einstimmig gewählt wurde.

Claudia Zott löst Christina Amrein in der Koordination der Kindergeburtstage ab. Schriftführerin Lina Alberg und Stefanie Brust als Koordinatorin der Gruppen bleiben im Amt. Diana Müller, die scheidende Vorsitzende des Vereins bedankte sich für den reibungslosen Übergang: „Danke, dass alle Posten neu belegt sind.“

Neues von den Gruppen berichtete dann Stefanie Brust. „Die Gruppen sind fast immer ausgebucht, inzwischen haben wir schon eine Warteliste“, informierte sie, Freitag Vormittag sei für die Diakonie reserviert, wo Flüchtlingskinder turnen und basteln könnten. Aber auch in den anderen Gruppen hätten sie Flüchtlingskinder aufgenommen.

„Die Geburtstage sind extrem beliebt, wir haben schon Anfragen für 2023“, erklärte dann Christina Amrein. Die Kooperation mit den Herzkindern und der Lebenshilfe laufe wieder nach der Corona-Pause, ergänzte sie. An Neuanschaffungen hätten sie Baufahrzeuge angeschafft, „die kommen bei den Kindern super an, ebenso die Puppenwagen und Puppen“, so Diana Müller.

Beim diesjährigen Sporttag hätten sie mit einem Kuchenverkauf teilgenommen und den Erlös von 200 Euro an das Wildgehege gespendet. „Die haben sich total gefreut“, bestätigte Müller. Oberbürgermeister Philipp Frank wandte sich an die versammelten Mitglieder: „Ich freue mich, dass es das Netzwerk gibt, das ist eine tolle Einrichtung. Die Stadt ist sehr dankbar für solche Angebote und unterstützt Sie gerne weiter“.

