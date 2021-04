von sk

Noch einmal kurz die Kameras richtig ausgerichtet und die Kochzutaten kontrolliert und schon geht es los. Einmal pro Woche verwandelt Annika Walden ihre Küche in eine digitale Schaubühne und kocht via Laptop gemeinsam mit ihren im Fernlernen verweilenden Schülern. Die gelernte Köchin arbeitet seit diesem Schuljahr an der Waldtor-Schule in Waldshut. Eine Schule, die dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (kurz: SBBZ) angegliedert ist und großen Wert auch auf die lebenspraktische Ausbildung ihrer Schüler legt. Annika Walden hat zuvor viele Jahre bei Christiani gearbeitet und Menschen mit Behinderung zu Köchen ausgebildet. Dies schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

In der Küche von Annika Walden ist alles vorbereitet. In wenigen Minuten startet ihr virtueller Kochkurs mit Schülern der Waldtorschule in Waldshut-Tiengen. Es gibt Apfelpfannkuchen. | Bild: privat, Tanja Oldenburg

Im Schnitt nehmen acht Schüler das Angebot der Albbruckerin wahr. Zwei Tage vor dem Termin schickt die 42-Jährige eine Zutatenliste an die Schüler der Jahrgangsstufen 7 und 8. Am Tag selbst begleitet immer etwas Nervosität die Köchin: „Ich fühle mich ein wenig wie eine Schauspielerin.“

Heute stehen Apfelpfannkuchen mit Vollkornmehl auf dem Programm. Routiniert erklärt sie ihren online anwesenden Schülern Schritt für Schritt. Eine weitere Kamera ist auf ihre Küchenarbeitsfläche gerichtet. So können die Schüler genau sehen, wie der Profi beispielsweise einen Apfel entkernt und in dünne Scheiben schneidet.

Unterricht kommt gut an

Die Konzentration der Jungköche ist nahezu greifbar. Ein Siebtklässler erzählt stolz, dass er alleine kocht und sein Papa sich schon sehr auf die Pfannkuchen freut. Andere Schüler haben Unterstützung von ihren Eltern oder Geschwistern. Während Annika Walden online mit ihren Schülern plaudert, wird der Pfannkuchen hinter ihr dunkler als gewünscht. Lachend hält sie die dampfende Pfanne in die Kamera und sagt: „So soll er nicht aussehen.“ Als die Pfannkuchen fertig sind und die Schüler sich zum Essen verabschieden, fällt auch von Annika Walden die Nervosität ab. Mit wenigen Handgriffen wird aus der Showküche wieder eine private. Bis zum nächsten Termin. Dann steht Pizza auf dem Programm.