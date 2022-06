Waldshut – Am Klinikum Hochrhein wurde ein ambulantes Operationszentrum in Betrieb genommen. Wer heute vor einer planbaren Operation steht, hat vielerorts die Möglichkeit, bereits abends wieder zu Hause zu sein. Am Hochrhein war dies bislang jedoch nur sehr bedingt bei sehr kleinen Eingriffen und nur in einigen wenigen Praxen möglich. Durch die Errichtung des Nordbaus und die Verlegung der Intensivstation in die neuen Räumlichkeiten sind im Klinikum Hochrhein neue räumliche Möglichkeiten entstanden, sodass das geplante ambulante Operationszentrum ideal umgesetzt werden konnte.

Innerhalb weniger Monate erfolgten Umbau und Einrichtung der neuen Räumlichkeiten. „Wir setzen mit der Etablierung des ambulanten Operationszentrums (AOP-Z) auf die Zukunft, denn neben der Tatsache, dass viele Patienten lieber daheim als stationär genesen wollen, fordert der Gesetzgeber, dass Kliniken den ambulanten Sektor ausweiten“, erklärt Hans-Peter Schlaudt, Geschäftsführer der Klinikum Hochrhein GmbH und führt aus, dass das AOP-Z nicht nur von den eigenen Fachabteilungen genutzt werden wird, sondern auch niedergelassenen Ärzten am Hochrhein die Möglichkeit bietet, ihre Patienten hier zu operieren. „Durch unsere Infrastruktur bieten wir ein Höchstmaß an Sicherheit. Sollte sich im Verlauf der Operation oder im Anschluss zeigen, dass der Patient gezielt überwacht werden muss, so kann er jederzeit in den stationären Bereich verlegt werden.“

Für Patienten gleicht das AOP-Z einem Meilenstein im medizinischen Bereich. Denn bislang musste man für viele Eingriffe stationär aufgenommen werden. Im AOP-Z können beispielsweise Krampfaderoperationen oder Leistenbruch-Operationen wie auch Endometriose-Operationen oder Gebärmutterspiegelung (Hysteroskopie) und vieles mehr entspannt durchgeführt werden. Für den Patienten bedeutet dies, dass er am Operationstag direkt das Zentrum aufsucht, dort einen Umkleide- und Wartebereich vorfindet, bevor er sich in die erfahrenen Hände der Anästhesisten begibt. Im Anschluss an die Operation wird der Patient bei Bedarf in einem eigenen Aufwachraum überwacht und wenn keine Komplikationen vorliegen, kann er von dort aus direkt wieder nach Hause. „Ob und welche Operation unter ambulanten Voraussetzungen durchgeführt wird, ist in jedem Einzelfall eine individuelle Arzt-Patienten-Entscheidung. Wichtig für Patienten zu wissen ist, dass sie künftig auch vor Ort die Möglichkeit eines breiten ambulanten Operationsspektrums haben“, so Hans-Peter Schlaudt abschließend.

Hans-Peter Schlaudt, Geschäftsführer der Klinikum Hochrhein GmbH