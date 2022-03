von Ursula Freudig

Wer gern sonntags durch Tiengens Fußgängerzone bummelt, der kann dies am 27. März doppelt genießen: Zusätzlich zum malerischen Flair des Städtles laden offene Ladentüren zum Einkaufen ein. Dies nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in einigen Geschäften außerhalb in Gewerbegebieten. Die Aktionsgemeinschaft Tiengen hat sich einiges einfallen lassen, um Groß und Klein ein paar abwechslungsreiche und gesellige Stunden zu ermöglichen.

Wie immer ist ein Rahmenprogramm mit dem Sonntagsverkauf verbunden, das vor den Ladentüren und auf dem Marktplatz einiges bietet: Dazu gehören unter dem Motto „Gesund und fit ins Frühjahr“ in der Fußgängerzone ausgestellte E-Bikes, Fitness-Geräte zur sportlichen Betätigung und gesunde kulinarische Kostproben, die verteilt werden. Außerdem gibt es kulinarische Stände, unter anderem verkauft ein Kindergarten Crêpes und eine Schulklasse Kuchen. Für die Kinder fährt ein Karussell und sie können sich schminken lassen.

Termin und Veranstalter Der Sonntagsverkauf in Tiengen mit Foodtrucks auf dem Marktplatz ist am 27. März, von 12 bis 17 Uhr. Es gelten die tagesaktuellen Corona-Regeln. Weitere Informationen gibt es im Internet (www.tiengen.de). Jährlich zwei Sonntagsverkäufe organisiert die Aktionsgemeinschaft Tiengen – einen im Frühjahr, einen im Herbst.

Auf dem Marktplatz befindet sich ein kleines Foodtruck-Festival. Insgesamt neun rollende Küchen machen in Tiengen halt und haben vor allem Burger im Gepäck. Sie kommen unter anderem aus Freiburg, Bayern und natürlich auch aus der Gegend, wie die Mampfwalze aus Bad Säckingen, die schon Stammgast in Tiengen ist. Erstmals mit dabei ist die „Monkey-Crew“, die einen King-Kong-Burger im Angebot hat. Vegetarische Burger sind auch erhältlich, ebenso Holzofen-Dinnede. Und wer es lieber süß mag, der wird bei einem Dessertwagen und einem Waffelstand fündig.

Spendenaktion für Ukraine

Beim Sonntagsverkauf wird es auch Spendenaktionen für die Ukraine geben. So wird die Aktionsgemeinschaft Tiengen in Verbindung mit dem Getränkeland Wagner auf dem Marktplatz einen Getränkestand betreiben und den Erlös für die Unterstützung der Ukraine spenden.