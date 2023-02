Der Schwäbische Reichskreis war einer der zehn Reichskreise, in die das Heilige Römische Reich unter Kaiser Maximilian I. 1500/1512 eingeteilt wurde. Der Referent berichtete über die Organisation und die Aufgaben des Schwäbischen Reichskreises, sowie dessen Stellung innerhalb des Reichsgefüges.

Der Schwäbische Reichskreis stand zu Beginn noch in Konkurrenz zum Schwäbischen Bund, der aber durch die Auswirkungen der Reformation zerbrach und sich in dem 1530er Jahren auflöste. Der Schwäbische Reichkreis bestand faktisch bis zur Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im Jahre 1806, danach noch rechtlich als Träger der bestehenden finanziellen Verbindlichkeiten bis 30. April 1808.

Das Hochrheingebiet gehörte nicht zum Schwäbischen Kreis, sondern war österreichisches Gebiet. Aus der engen territorialen Verzahnung von Gebieten des Schwäbischen Reichskreises, von Österreich und von kreisfreien Gebieten, die vor allem der Reichsritterschaft gehörten, ergaben sich beinahe zwangsläufig regelmäßige Auseinandersetzungen. Besonders im ersten Quartal des 18. Jahrhunderts versuchte Habsburg unter Karl VI. seine schwäbischen Territorien und seinen Einfluss in Südwestdeutschland zu Lasten des Schwäbischen Reichskreises auszudehnen.

Der Referent zeigte den Zuhörern anhand einiger originaler Landkarten aus den Jahren 1579 bis 1780, wie sich das Gebiet des Schwäbischen Reichskreises entwickelte. Interessant war eine besonders große Landkarte aus dem Jahre 1725 des bedeutenden französischen Kartografen Jacques Michal, eines Ingenieuroffiziers, der in Diensten des Schwäbischen Reichkreises stand. In der Karte werden die politische und kirchliche Rolle jeder Region, Stadt und Landeskirche durch die Verwendung von kunstvollen Symbolen vermittelt. Auch militärisch wichtige Informationen sind aus der Karte ersichtlich. So werden zum Beispiel die Befestigungsanlagen der Orte Waldshut, Tiengen, Kaiserstuhl, Eglisau und Schaffhausen dargestellt.

Nach dem Referat wurden noch viele Fragen gestellt, die noch einen tieferen Einblick in den Reichskreis gaben.