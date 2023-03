Gewinner des Band Contest der Musikschule Südschwarzwald ist die Band aus St. Blasien: Altmetall. Die Bandmitglieder hatten laut der dreiköpfigen Jury das beste Gesamtpaket, bestehend aus Bühnenpräsenz und Musikalität, abgeliefert. Überglücklich nahmen sie ihren Preis entgegen, einen Gutschein für eine Aufnahme in einem Tonstudio in Lauchringen. Den zweiten Preis, einen Gutschein für Werbematerial, gewannen die letztjährigen Gewinner aus der Schweiz, Burning Rose. Den Publikumspreis, ermittelt durch ein Audiometer, der den Applaus des Publikums gemessen hatte, gewannen die Crazy Cupcakes. Sie bekommen einen Open-Air-Auftritt.

„Wir haben es uns nicht leicht gemacht, es war wirklich schwierig dieses Jahr, wir haben versucht, das Gesamtpaket zu bewerten“, sagte Christian Rombach, Musiklehrer an der Musikschule Südschwarzwald. Bereits im Vorfeld der Entscheidung hatte Sängerin Kim Vanessa Schmidt gesagt: „Wir werden es nicht leicht haben.“ Stattgefunden hat der Wettbewerb mit acht Bands teils aus der Musikschule, teils aus der Schweiz oder Partnerschulen in der nicht ganz vollen Gemeindehalle in Gurtweil. Durch den Abend geführt hat Jonathan Hofmann, Schlagzeuger der Band Unbroken, die nicht am Band Contest teilgenommen hatte, aber die Wartezeit bis zur Entscheidung der Jury mit ihrer Musik verkürzt hatte.

Die drei Juroren Christian Rombach, Markus Kintzi (Realschule) und Sängerin Kim Vanessa Schmidt hatten sich nach jedem Auftritt ein Bild von der Band gemacht und kommentiert. Die Gruppen hatten auf deutsch oder englisch gesungen, eigene Texte geschrieben oder traten nur instrumental auf. Die erste Band war Under Construction, die mit Liedern wie „Highway To Hell“ von AC/DC den Saal zum Toben brachte. „Ihr habt zwei tolle Frontfrauen und ihr habt Lieder gewählt, die alle kennen“, lobte Schmidt.

Dann die Band Offline, die mit Instrumentalmusik punktete. „Ihr habt die Bühne auch ohne Gesang gefüllt. Das starke Bekenntnis zum Gitarrensolo hat mir gefallen“, sagte Rombach. Lob gab es auch für die Band The Saints. „Ihr habt das sehr gut gemacht, das hat mir gefallen“, kommentierte Kintzi den Auftritt. Zur Band Altmetall, dem Sieger, die auf die Band Rammstein gesetzt hatte, sagte die Jury einstimmig: „Die Stühle haben vibriert.“ Einen abwechslungsreichen und erfrischenden Sound bescheinigten sie der nächsten Band. Zu In Spite Öff sagten sie: „Das war eine wahnsinnig individuelle Performance, wir hatten Spaß mit euch.“ Burning Rose sahen sie „auf einer Clubbühne, das habt ihr super gemacht“. Köstlich amüsiert hätten sie sich dagegen über die selbst geschriebenen Texte der Band Crazy Cupcakes. Spaß hatte auch das Publikum, das immer wieder begeistert applaudierte.