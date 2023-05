Textile Schätze aus privater Hand und aus dem Museums-Fundus mit Bezug zu Waldshut wurden bei der Vernissage am vergangenen Mittwoch im Museum „Alte Metzig“ in Waldshut gezeigt. Für den musikalischen Beitrag sorgte Siegfried Teufel, der eine alte Drehorgel, ein Geschenk von Emma Stoll, bediente. Zusammengekommen ist ein äußerst interessanter und nostalgischer Rückblick auf vergangene Zeiten, der immer wieder auch für Gesprächsstoff sorgte. „Ich bin schon sehr gespannt darauf“, freute sich Oberbürgermeister Philipp Frank.

„Nach langer Zeit dürfen wir Sie wieder zu einer Ausstellung begrüßen“, wandte sich Margarete Teufel, Vorstandsmitglied des Museumsteams an die zahlreichen Besucher“. Ein Großteil der ausgestellten Handarbeiten und feinen Stoffe stamme von Elisabeth Zachmann, die damals Gründungsmitglied des Fördervereins gewesen sei und Stickereien und feine Stoffe gesammelt habe. „Sie wollte unbedingt, dass dieser Schatz dem Museum zugutekommt“, fuhr Teufel fort. Ein Teil davon sei ausgestellt und könne auch käuflich erworben werden. Der Erlös bekomme dann das Museum.

Von Emma Stoll dagegen stamme ihr Webstuhl, ein für sie angefertigtes Spinnrad, sowie handgewebte Stoffe und Hemden. Ehepaar Erhardt aus Küssaberg hätte ein besonderes Schmuckstück, eine historische Aussteuertruhe beigesteuert. Zwei Kleider stammten von Margret Sippold, Schneidermeisterin und Schnittdirektrice.

Einen Blick auf die textile Tradition in Waldshut warf dann Margarete Teufel. Andreas Joshua von Kilian habe als einer der ersten Webstühle im jetzigen Museum aufstellen lassen. Der umtriebige von Kilian habe auch als Posthalter und Salz-Kontrahent gearbeitet und sei für seine Verdienste von der österreichischen Kaiserin Maria Theresia in den Adelsstand erhoben worden. Man munkle, dass die Kaiserin, die einmal in der Alten Post in Waldshut übernachtet haben soll, in der Bettwäsche geschlafen haben soll, die im Museum ausgestellt ist. Weitere Firmen seien die Seidenweberei Gessner, die Weberei Nüßle oder die Firma Mann gewesen. So manche Ehe sei in den Fabriken gestiftet worden, schmunzelte Teufel.

Textilien seien immer ein Abbild davon, was den Menschen besonders am Herzen liege, ergänzte Madeleine Rojek vom Förderverein des Museums. Daneben dienten sie auch dazu, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu definieren. Ein Beispiel seien die Trachten, die kunstvoll hergestellt und verziert seien. Auch der Wohlstand habe sich ablesen lassen an der Mitgift einer Frau. Taschentücher, Bettwäsche oder Tischtücher dienten aber auch der finanziellen Absicherung der Frau. Nachhaltigkeit war schon damals ein Thema.