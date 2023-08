Von der ersten Folge 1994 bis Ende 2022 spielte sie in der TV-Serie „Die Fallers“ die Bäuerin Johanna Faller und von 2003 bis 2022 war sie im Rateteam der TV-Sendung „Sag die Wahrheit“: Ursula Cantieni, deutsch-schweizerische Schauspielerin, ist in der Nacht auf den 15. August 2023 im Alter von 75 Jahren gestorben. In guter Erinnerung ist ihr Auftritt im März des Jahres 2000 als Stargast beim Frauen-Nachmittag der Hochrhein-Ausstellung in Tiengen.

Und das gänzlich ohne Star-Allüren. Ungekünstelt, herzlich und charmant gab sie dem Publikum Auskunft über Serie und ihr Leben. Ein bisschen hinter die Kulissen schauen durften die Besucher dabei, sie erfuhren etwas über die Dreharbeiten, das Zustandekommen der Geschichten, humorvolle Anekdoten, etwa wie jene über die in der Serie verwendeten Kosenamen. Aber auch zur Person Ursula Cantieni wollten die Besucher einiges wissen.

Cantieni im Gespräch

Hier zierte sich die sympathische Frau nicht und gab Auskunft über ihre schweizerische Abstammung, die weiteren Jahre in Stuttgart mit Abitur, Schauspielausbildung und Sprecherziehung und schließlich das Angebot, die Hauptrolle der Bäuerin Johanna in der seit 1994 laufenden TV-Serie „Die Fallers“ zu übernehmen.

Mit ihrer gewinnenden Art kam Cantieni beim Publikum bestens an und durfte über das dabei zu hörende Kompliment schmunzeln: „Sie sieht ja viel jünger als im Fernsehen aus.“ Eine Firma, die Naturprodukte der heimischen Landwirtschaft unter dem Lizenznamen der „Fallers“ über regionale Märkte und Bäckereien vermarktet, hatte die Schauspielerin eingeladen. Weshalb zu ihrem Promotion-Auftritt auch gehörte, Autogramme zu geben und Bücher aus der „Faller-Bibliothek“ zu signieren. Eine Aufgabe, der sich Ursula Cantieni mit der gleichen Ernsthaftigkeit und Freundlichkeit widmete, wie den Fragen des vor allem weiblichen Publikums.

Einmal eine „Faller“ leibhaftig zu erleben, war sicher einer der Gründe für den lebhaften Besucherandrang an diesem Tag der Tiengener Hochrhein-Messe. Alle, die dabei waren, werden sich jetzt in besonderer Weise an diese liebenswerte Frau erinnern.