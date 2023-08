Der 1981 geschaffene Alemannische Literaturpreis der Stadt Waldshut-Tiengen, des SÜDKURIER Medienhauses und der Sparkasse Hochrhein interessiert gemeinhin nur die regionale Literaturszene.

Im Juni 2002 dagegen tummelte sich im überfüllten Veranstaltungssaal in Waldshut eine größere Schar von Fernseh-Journalisten unter den Gästen der Preisverleihung. Grund: Der Preis des Jahres 2002 wurde Martin Walser verliehen, dessen damals noch nicht veröffentlichtes Buch „Tod eines Kritikers“ deutschlandweit bereits hohe Wellen schlug.

Der vor wenigen Tagen im Alter von 96 Jahren verstorbene große deutsche Schriftsteller aus Überlingen am Bodensee hatte in seinem Buch, das zuerst die Feuilletonisten zu lesen bekamen, den Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki als Person wie auch als Symbol einer angeblich unredlichen Kulturszene angegriffen. Worauf der FAZ-Mitherausgeber Frank Schirrmacher das Buch als „Dokument des Hasses“ bezeichnete und Walser „ein Spiel mit antisemitischen Klischees“ vorwarf.

Martin Walser verzichtet auf Rede

Das alles war erst eine Woche zuvor geschehen, was in Waldshut für einen überfüllten Saal der seit langem terminierten Preisverleihung an diesem ersten Juni-Wochenende vor 21 Jahren sorgte. Angesichts der Turbulenzen verzichtete Walser auf eine Rede und diskutierte stattdessen mit Feuilleton-Journalisten der Zürcher „Weltwoche“ und des SÜDKURIER.

Sein Roman kritisiere die „Machtausübung im Literaturbetrieb“, sagte Walser. Sie suche sich willkürlich ihre Opfer, Schriftsteller könnten sich gegen ungerechtfertigte Kritik kaum wehren. Sein Roman sei kein Mordversuch, sondern der Versuch, die jahrelange Kritik Reich-Ranickis an ihm zu verarbeiten.

Ein Dokument des Hasses sei sein Buch nicht. „Ich kann aus Hass nicht schreiben“, so Martin Walser, der für seine Ausführungen viel Beifall erhielt. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wurde Martin Walser vom damalige Oberbürgermeister Martin Albers überreicht.

Bereits 1985 kommt Walser nach Waldshut

Die Lesung von 2002 war nicht der erste Auftritt des Autors in Waldshut. Am 22. Oktober 1985 las Walser im neuen Kreistagssaal des Landratsamtes aus seinem wenige Monate zuvor erschienen Roman „Die Brandung“. Der damals 58-Jährige war der Einladung gefolgt, die neu in das Kulturprogramm des Landkreises aufgenommenen literarischen Lesungen als erster Autor zu eröffnen.

„Über 200 Interessierte waren in den großen Saal gekommen, wo sonst die Politik Thema Nummer eins ist“, so damals die Zeitung. „Wo debattiert und manchmal auch gestritten wird, hörten an diesem Dienstag alle nur einem Mann zu: Fast eine Stunde lang las Martin Walser, ohne Versprecher, und man hatte den Eindruck, er schauspielere seinen Text.“

Ein Zufall bringt den Autor nach Waldshut

Den für Autorenlesungen auf Monate ausgebuchten Star-Autor nach Waldshut zu bekommen, war einem Zufall zu verdanken. Den ursprünglich von der Stadt Waldshut veranstalteten Lesungen waren die Gelder gestrichen worden, weshalb sie eingestellt wurden. Martin Walser jedoch war schon eingeladen worden und hatte sein Kommen zugesagt.

Armin Ayren, damals Lehrer am Wirtschaftsgymnasium Waldshut und durch seine eigene schriftstellerische Arbeit mit Walser gut bekannt, nahm als Vermittler Kontakt zum damaligen Kulturreferenten des Landkreises Werner Heinrichs auf. Und dieser wie auch Landrat Bernhard Wütz waren von der Idee sehr angetan, diese erste literarische Lesung in der Ägide des Landkreises mit Martin Walser zu beginnen. So kam‘s, dass der Weltklasse-Autor ein literarisches Projekt abseits der großen Kulturzentren in Waldshut eröffnete.

Ein kundiger Zeitzeuge

Im zu Höchenschwand gehörenden Dorf Oberweschnegg lebt der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Armin Ayren (89), der kundige Zeitzeuge von Martin Walsers Weg zu einem der bedeutendsten deutschen Schriftsteller.

Ayren selbst ist Autor mehrerer Romane, Erzählungen und Hörspielen, schrieb Literaturkritiken für die FAZ und ist Mitglied im PEN-Club. Nach einem breit angelegten Studium (Germanistik, Romanistik, Kunstgeschichte, Philosophie) und seiner Promotion wirkte er acht Jahre für den Deutschen Akademischen Austauschdienst in Frankreich und Italien, arbeitete 1971 für kurze Zeit als Kulturreferent und entschied sich dann, als Lehrer für Deutsch und Französisch an das Wirtschaftsgymnasium Waldshut zu gehen. Dies gab ihm die nötige Freiheit für sein literarisches Schaffen.

1993 ging er in Pension. Verheiratet ist er mit Eva Berberich, der Schriftstellerin beliebter Katzenkrimis. Ayren verband mit seinem berühmten Schriftstellerkollegen ein gegenseitig respektvolles Verhältnis. Der zweimal von Ayren für den Rundfunk interviewte Walser war auch einige Male bei Ayren zu Gast, so etwa 1985 nach der Lesung in Waldshut.

Mit Walser saß Ayren auch jährlich in einer Jury zur Bewertung der Arbeiten von Nachwuchsliteraten. Einmal klagte Ayren über die neben ihm von Walser gepaffte Zigarre: „Von Ihrer Qualmerei kriege ich Kopfweh“, worauf Walser sagte: „Wenn ich nicht rauchen kann, bekomme ich Kopfweh.“