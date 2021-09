Die Stoll-Vita-Stiftung an der Waldshuter Brückenstraße ist regelmäßig Schauplatz verschiedener Kulturveranstaltungen. In diesem Jahr präsentierte sie mit der Duckomenta nach dem Lockdown zunächst eine Reise durch die Kunstgeschichte. Das Besondere daran: Bei den Protagonisten handelte es sich um Donald Duck und den Rest seiner berühmten Entenfamilie. Gefiedert geht es auch zu bei der darauf folgenden Schau: „Hühner – Unterschätztes Federvieh“ lautet der Titel der Ausstellung, die noch bis Ende Januar 2022 zu sehen ist.

Und auch die heutige Einzelveranstaltung in der Stoll-Vita-Stiftung greift auf gewisse Weise den roten Faden auf, der die anderen Events umspannt: Ein musikalisch-literarisches Konzert rund um das Thema Juristerei steht am Abend auf dem Programm. „Juristen als Dichter und auf der Opernbühne werden ebenso thematisiert wie historische Prozesse, Rechtsirrtümer, erstaunliche Gesetze, Kriminalpsychiatrie und berühmte Straftäter“, heißt es in der Ankündigung.

Zu Letzteren gehören nämlich auch die Panzerknacker, eine Verbrecherbande, die genau wie Donald Duck in Entenhausen beheimatet sind. Nicht in der Welt der Walt Disney‘schen Comics, sondern in der Waldshuter Bismarckstraße hat sich nachfolgend beschriebener Vorfall vor einigen Jahren tatsächlich zugetragen: Während einer Verhandlungspause sprang ein Angeklagter aus dem ungesicherten Fenster eines Aufenthaltsraums im Waldshuter Justizgebäude und machte die Biege. Die Anekdote würde gut zur heutigen Veranstaltung passen – am besten untermalt mit der berühmten Tatort-Titelmelodie.