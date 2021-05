Vier Jahre lang büffelte Klaus Humpert im Kornhaus, das bis 1958 das Waldshuter Gymnasium war. „Ich könnte mich jetzt dafür rächen und für seinen Abriss plädieren“, sagte er mehr als 40 Jahre danach ironisch.

Aus dem Waldshuter Pennäler war der an der Uni Stuttgart für Städtebau lehrende Professor geworden, der im Mai 1984 auf Einladung des Gemeinderats seine Meinung zu der damals heiß diskutierten Gretchenfrage kund tat: Kornhaus erhalten oder abreißen?

Humpert sollte vier Architektenvorschläge zur Bebauung des Kornhausplatzes mit Parkhaus beurteilen. Der erste Vorschlag war ein Jahr alt und vom Karlsruher Städteplaner Kramer gemacht worden: Erhaltung des Kornhauses und eine kombinierte Tief-/Hochgarage mit darüber liegender Wohnbebauung.

Die übrigen Vorschläge hatten 18 heimische Architekten, eingeteilt in drei Gruppen, in den letzten Wochen erarbeitet.

Gruppe A, Sprecher Otto Thoß, und Gruppe B, Sprecher Otmar Scheer, verurteilten das Kornhaus wegen schlechter Bausubstanz zum Abriss, schlugen eine Tief-/Hochgarage, Vereinsräume im Bahnhofhotel und Wohnbebauung vor, eventuell sogar einen Rathausneubau.

Gruppe C, Sprecher Klaus Keller, plädierte für ein Parkhaus an der Stelle des abzureißenden Bahnhofhotels und die Erhaltung des Kornhauses. Humpert schlug sich klar auf die Seite von Vorschlag C: „Das Kornhaus ist ein städtebaulich enorm wichtiges Gebäude, das die Stadt nicht für das gäggelige Zeug, wie man es heute oft baut, abbrechen sollte.“ Weshalb nur das Parkhaus gebaut wurde und das Kornhaus stehen blieb.

Seither erfuhr der „alte Kasten“ verschiedene Umbauten, bis die Stadt sich zur umfassenden und im Dezember 2018 begonnen Sanierung durchringen konnte, ein 4,7-Millionen-Projekt. Dazu zählt die Kombination aus Liftanbau und Außentreppe an der Nordseite.

Im Januar verzichtete der Gemeinderat auf die Verkleidung des haushohen Treppenanbaus mit Metallnetz. Es hätte zu leicht durch mutwillige Sachbeschädigung zerstört werden können. Im Frühjahr 2022 soll die Sanierung abgeschlossen sein.



