Es ist nicht zu sehen und nur ganz selten zu hören – das Glöckchen in seinem stolzen Glockenturm hoch oben auf dem Waldshuter Rathaus. Dass es dieses Relikt aus einer anderen Epoche überhaupt noch gibt, wird den meisten Waldshutern heutzutage gar nicht mehr bekannt sein. Dabei spielte das Glöckchen einst eine wichtige Rolle.

Einer der seltenen Hinweise darauf findet sich in einer 70 Jahre alten Ausgabe des Alb-Bote. „Das jahrhundertealte Rathausglöcklein auf dem Dach des Waldshuter Rathauses hängt nach seiner kürzlich durchgeführten Reparatur nun wieder oben im Türmlein“, beginnt eine kurze Notiz vom 20. April 1951. Ein kurzes Probeläuten wurde für Samstag, 28. April, 12 Uhr, angekündigt und der Aufmerksamkeit der Bevölkerung anempfohlen.

Denn das Glöcklein habe einen „einzigartig hellen Ton“, den viele Waldshuter wahrscheinlich noch nie gehört hätten. „Früher wurde das Glöcklein stets bei Feueralarm in der Stadt geläutet und soll nun in Zukunft wieder diesem Zwecke dienen. Außerdem soll es alljährlich zur Chilbi den Heimatabend einläuten“, endet die Notiz. Mag sein, dass das Glöckchen in den 1950er Jahren bei Feuer noch geläutet wurde, doch modernere Alarmierungssysteme ließen es verstummen.

Und auch bei Heimatabenden war es nur wenige Jahre zu hören. Was vielleicht mit dem in die Jahre gekommenen und darüber etwas morsch gewordenen Glockenturm zu tun hatte. Jedenfalls blieb die kleine Glocke über eine lange Zeit hinweg stumm, um erst nach einer Glockenturm-Restaurierung in den 1990er Jahren mal wieder von sich hören zu lassen.

Das per Seil von Hand zu läutende Glöckchen lässt seinen „einzigartig hellen Ton“ ab und an erklingen – immer dann, wenn einem Rathausmitarbeiter ein Stammhalter geboren wird. Bei der über die Jahre hinweg stetig gewachsenen Zahl von Mitarbeiterinnen soll das natürlich auch für die Geburt von Stammhalterinnen gelten, ist aus dem Rathaus zu vernehmen. Was in beiden Fällen ein schönerer Anlass ist als der einstige Feueralarm.

