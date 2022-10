von Manfred Dinort

„Wir sind Menschen in der dritten Lebensphase, die in einer Amateur-Schauspielgruppe gemeinsam schöpferisch tätig sind und mit Augenzwinkern Alltagsgeschichten in Szene setzen wollen.“ Unter diesem Motto hatte das Fatale Seniorentheater unter der Regie von Rita Maier zur aktuellen Premiere in den Saal der Stoll-Vita-Stiftung eingeladen. Auf dem Programm stand das Stück „Tratsch und Klatsch im Café Santa Maria“.

Hier wird man bestens bedient. Von links: Angelika Richnow, Rita Maier und Walter Rüttimann. | Bild: Manfred Dinort

Neugierig richten sich die Blicke der Besucher auf die Kulissen: einen großen Vorhang, auf dem ein typisch südliches Szenario abgebildet ist: eine Mauer aus Natursteinen, mit Efeu bewachsen, darüber eine große Terrasse, im Erdgeschoss der Eingang zu einem Café und einem „Coffee-Shop“, entlang der Mauer herrlicher Blumenschmuck. Auf einem kleinen Vorplatz sind Tische und Stühle aufgestellt. „Guten Tag, meine Damen und Herren, ich bin die Bedienung in diesem Café“, so begrüßt Rita Maier die Besucher.

Die Szenen Bammel um die Existenz im Café „Santa Maria“, die Schwierigkeiten der Senioren mit den modernen digitalen Medien, skurriles über die Schachtdeckel in den Waldshuter Straßen, witzige Abenteuer einer Flugbegleiterin, wenn Ehemänner zu Rentnern werden und Generationenkonflikte mit Oma Elsbeth und Teenager Trixi.

Dann kommen die ersten Gäste. Sie sind in aufgeregter Stimmung. Es hat sich herumgesprochen, dass der Besitzer gestorben ist und das Café verkauft werden soll. Alle sind entsetzt: „Wo sollen wir uns dann zukünftig treffen?“ Auch die nächsten Gäste sind völlig irritiert: „Das war doch immer unser Lieblingstreffpunkt.“ Doch dann wird es wieder ruhiger und alle gehen zur Tagesordnung über: Klatsch und Tratsch über die banalen Probleme des Alltags.

Schauspieler und Texte Beim Fatalen Seniorentheater spielen Irmgard Deichl, Marlis Biemá, Monika Riegel, Angelika Richnow, Maryanne Prager Sinn, Walter Rüttimann, Rita Maier und Iris Waffenschmidt mit. Die Texte stammen alle aus eigener Feder.

Ein Senior kämpft mit seinem Handy: Es funktioniert nicht. Was kann man da machen? „Einfach wieder neu aufladen“, rät eine jüngere Besucherin. Dann versucht er, sein Laptop zum Laufen zu bringen. „Wenn ich nur wüsste, wie das Ding funktioniert und wozu man es braucht“, klagt er. Vorher braucht er einen Benutzernamen: „Griesgram? Ja das wäre ok.“ Und was beutet das www? „Vermutlich weltweites Warten.“ Dann kommt eine Warnung: „Vorsicht, das Gerät kann auch abstürzen.“ – „Abstürzen? Ich will doch nicht Bergsteigen.“

Weitere Aufführungen Sonntag, 30. Oktober, 19 Uhr, im Gemeinschaftshaus Schmitzingen, Samstag, 12. November, 19 Uhr, im Schlosskeller Tiengen und Samstag, 10. Dezember, 19 Uhr, im „Purpur“ in Horheim.

Später geht es um den Alkoholkonsum und das Fahren. „Das ist bei uns vernünftig geregelt“, erklärt der Senior. „Wir teilen uns das Fahren: Ich fahre hin und wenn ich genug Bier getrunken habe, fährt meine Frau zurück.“ Weitere Gäste kommen. Jetzt geht es um die Frage: „Warum wird in Waldshut so häufig Slalom gefahren?“ Die Antwort ist schnell gefunden: „Wenn man an den ersten Schachtdeckel kommt, weiß man, warum.“

Zu zweit lässt es sich ganz gut leben. Man braucht nur noch einen guten Kaffee. Von links: Maryanne Sinn und Marlis Biemá. | Bild: Manfred Dinort

Dann erzählt eine Flugbegleiterin über ihre Erfahrungen beim Fliegen und über die „Stehplätze“ im Flugzeug. Oma Elsbeth strickt. Da kommt der Teenager Trixi vorbei und die Beiden reden in Reimform miteinander, aber meistens aneinander vorbei. So vergeht die Zeit. Dann, zu später Stunde, kommt eine erlösende Nachricht: Das Café muss wohl doch nicht geschlossen werden.