Politiker und Verkehrsspezialisten zerbrechen sich den Kopf darüber, wie die Menschen am Hochrhein am schnellsten von A nach B kommen. Mit dem Auto, mit dem Zug – zu Fuß oder auf dem Rad eher nicht. Das steht nicht zur Debatte. Dafür sind A98 und Hochrheinbahn, der Linienbusverkehr Dauerbrenner. Aber: Ist das alles die Zukunft? Vor allem für die vielen Nadelöhre wie Waldshut-Tiengen? Vielleicht, wer weiß.

Dagegen geistern nun schon tolle Ideen im Äther, wie alles noch viel schneller gehen könnte. Von der Seilbahn auf den Waldshuter Aarberg haben wir bereits gehört und gelesen. Statt mit dem Bus mühsam in die Höhe zu kriechen, könnte man einfach in die Gondel steigen. Ruckzuck ist man auf dem Gipfel.

Für das neue, geplante Kreiskrankenhaus in Albbruck kursiert schon ein neuer Gedanke, der gar nicht so weit hergeholt ist. In Wuppertal gibt es diese Sache schon längst: Eine Schwebebahn. Pfiffige Leute denken darüber nach, das Krankenhaus (noch nicht einmal gebaut) mit einer solchen Bahn mit dem Haltepunkt zu verbinden.

Vielleicht könnte aber das Zukunftsmedium der Hollywood-Filmemacher, das Beamen, irgendwann Wirklichkeit werden. Captain Kirk und sein Gefolge lassen sich in den Startrek-Filmen end- und rematerialisieren, binnen Sekunden sind sie an jedem beliebigen Ort. Ich bin dann mal weg. „Scotty, Energie!“