Alles um den Sport gedreht hat es sich am vergangenen Samstag beim Familientag in Waldshut. Eingeladen hatte der Werbe- und Förderungskreis Waldshut. Wegen der großen Hitze war der Sporttag nicht ganz so gut besucht wie sonst.

Präsentiert hatten sich der Tennisclub Waldshut, der Tennis-Spielen auf dem Viehmarktplatz angeboten hatte. „Ein toller Anlass, um Werbung zu machen, man kann aktiv sein als Familie“, stellt dazu Nadine Sprauer vom TC-Waldshut fest. Und ergänzt: „ Tennis ist wieder ein Trend.“

Selbstgemachte Blumenkarten gab es an einem Stand in der Kaiserstraße. Der Erlös wurde für das Wildgehege gespendet. Der Velo- und Bike Club Waldshut hatte sich in der Kaiserstraße platziert. Wegen der hohen Temperaturen und weil sie hauptsächlich Mountainbiker ansprechen wollten, kamen nicht so viele Interessierte wie erhofft. „Die Mountainbiker kommen nicht in die Kaiserstraße“, vermuteten die Biker.

Auch der Velo- und Bike Club war beim diesjährigen Familientag mit dem Thema Sport präsent. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Abkühlung für die kleinen Besucher gab es beim Schwimmclub Neptun in Waldshut. „Die Kinder haben Spaß, wir bieten ihnen etwas und wir können Präsenz zeigen“, betonte Maya Wyrwoll vom SC Neptun. Mit Spielen in und außerhalb des Stadtbaches konnten sie zahlreiche Kinder begeistern.

Für Abkühlung bei den hohen Temperaturen sorgt der Schwimmclub Neptun mit seinen Wasserspielen im Stadtbach. Mit dabei (von links) Christian Wässerle mit Tochter Frieda, Hannes Stapf, Maya Wyrwoll und Natalie Holzbach. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal