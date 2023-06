Weil der VdK-Ortsverband Waldshut im dritten Anlauf im März 2023 keinen Vorsitzenden gefunden hat, wurde beschlossen, sich einem anderen Ortsverband anzuschließen. Laut der Kreisverbandsvorsitzenden Lucia van Kreuningen wäre ein Zusammenschluss mit dem Ortsverband Tiengen oder Ortsverband Albbruck-Dogern möglich gewesen. Die anwesenden Mitglieder entschieden sich damals für den Ortsverband Tiengen, der unter der Leitung von Kirsten Kürten steht.

Der neue Ortsverband heißt nun Ortsverband Tiengen-Waldshut und hatte seine erste gemeinsame Hauptversammlung am vergangenen Samstag im FC-Heim in Tiengen. Nach den üblichen Regularien freute sich die Vorsitzende Kirsten Kürten auf die anstehenden Ehrungen. Voller Vorfreude nahm sie die vielen vorbereiteten Urkunden, 22 an der Zahl, zur Hand und las die einzelnen Namen vor, damit die zu ehrenden ihre Urkunde, die passende Ehrennadel und ein Präsent entgegennehmen konnten.

Aber zum großen Erstaunen aller Anwesenden antwortete ihr niemand, als sie die einzelnen Namen der zu Ehrenden aufrief. Für 25 Jahre Mitgliedschaft sollten Gabriele Melchers, für jeweils zehn Jahre Treue zum Verband wären Christine Wildenhues, Thomas Weber, Walburga-Dora Schmidt, Georg Boll, Irmgard Werner, Elke Schumpp, Regina Zimmermann, Alfradis Henter, Anna-Maria Ebner, Gerhard Böhler, Yvonne Debus, Cornelia Debus, Gerhard Just, Kurt Schubert, Edeltraud Schubert, Sandra Ruede, Anita Ruede, Brigitte Morath, Otto Böhler, Günter Hermle und Birgit Mörschbach geehrt worden. Ein Teil der zu Ehrenden ist aus dem Ortverband Waldshut, der andere aus dem Ortsverband Tiengen.

Bedrückt über das Fehlen aller Geehrten, fuhr die Vorsitzende Kirsten Kürten mit dem Programm der Hauptversammlung fort. Derzeit wird noch ein Schriftführer für den neuen ­Ortsverband Tiengen-Waldshut gesucht. Da die bisherige Schriftführerin ihren Posten zur Verfügung gestellt hatte, musste nun eine neue Besetzung gesucht werden. Unter den anwesenden 42 Mitgliedern, aus den beiden alten Verbänden, konnte aber, trotz intensiver Gespräche, niemand gefunden werden, der oder die diesen Posten übernehmen möchte. Also bleibt diese Stelle bis zu den Wahlen im nächsten Jahr vakant. Nächstes Jahr finden wieder die offiziellen Wahlen statt. Dann wird ein neuer Vorstand für den jetzigen neuen VdK-Ortsverband Tiengen-Waldshut gesucht.

Den VdK Ortsverband (OV) Tiengen gibt es seit 1948. Inzwischen ist der Ortsverband Waldshut dazu gekommen, insgesamt gibt es 470 Mitglieder. Kirsten Kürten hat den OV Tiengen im Oktober 2018 und den OV Waldshut im April 2023 übernommen, zusammen heißen sie jetzt OV Tiengen-Waldshut. Er kümmert sich um die Belange der Mitglieder. Der Ortsverband bietet Freizeitangebote, gesellige Veranstaltungen und informiert die Mitglieder über Hilfe im Notfall mit Orientierung für Hilfeleistungen durch die VdK-Servicestelle GmbH in Tiengen. Zurzeit startet der VdK „Medizinische Versorgung in Baden-Württemberg – auch in Zukunft gut und für alle erreichbar?“