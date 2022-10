von Ursula Freudig

Im Zeichen der Blasmusik ist die Stadthalle Waldshut am Wochenende gestanden. Der Blasmusikverband Hochrhein (BVH) richtete die Hauptversammlung des Bundes Deutscher Blasmusikverbände (BDB) aus. Der BDB ist der Landesverband des BVH und hat seinen Sitz in Staufen. Eigentlich hätte die Hauptversammlung schon 2020 anlässlich des Jubiläums 100 Jahre BVH in Waldshut stattfinden sollen, aber die Corona-Pandemie hatte es verhindert.

Die Verbände Dem Blasmusikverband Hochrhein Dem Blasmusikverband Hochrhein (BVH) sind mehr als 100 Musikvereine mit aktuell rund 5500 aktiven Musikern angeschlossen. Sie kommen aus dem Landkreis Waldshut, einige auch aus dem Landkreis Lörrach und dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Präsident ist Felix Schreiner. Weitere Informationen stehen im Internet (www.bv-hochrhein.de). Der Bund Deutscher Blasmusikverbände Der Bund Deutscher Blasmusikverbände (BDB) mit Sitz in Staufen ist der Landesverband für den BVH und 15 weitere Verbände. Der BDB hat aktuell rund 250.000 Mitglieder, davon sind rund 70.000 aktive Musiker, die Mitglied in rund 1100 Mitgliedsvereinen sind. Das Verbandsgebiet umfasst Baden und Randgebiete von Rheinland-Pfalz und Bayern. Für die restlichen Landesteile ist der Blasmusikverband Baden-Württemberg (BVBW) zuständig. Weitere Informationen stehen im Internet (www.bv-hochrhein.de).

Rund 80 Delegierte der Mitgliedsverbände des BDB waren anwesend. Zur Eröffnung spielte die Stadtmusik Waldshut. Oberbürgermeisterstellvertreter Peter Kaiser und der Erste Landesbeamte Jörg Gantzer begrüßten im Namen von Stadt Waldshut-Tiengen und Landkreis Waldshut das Präsidium und die Delegierten. Für den verhinderten Präsidenten des Blasmusikverbands Hochrhein, Felix Schreiner, trat Vizepräsident Ralf Eckert vom Musikverein 1860 Rickenbach ans Mikrofon.

Das Podium: Am Rednerpult in der Waldshuter Stadthalle stand Ralf Eckert, Vize-Präsident des Blasmusikverbandes Hochrhein, der die Hauptversammlung des Landesverbandes diesmal ausrichtete. | Bild: Ursula Freudig

Eckert hob die kurzen Wege zwischen dem BVH und dem Landesverband hervor. Gleichzeitig drückte er die Hoffnung aus, dass, wie schon einmal in den 1970er Jahren, wieder über eine Fusion zugunsten eines einzigen Landesverbands diskutiert wird. „Gerade in der Corona-Krise hätte man sich oft eine Stimme der Blasmusik im Land gewünscht“, sagte Eckert. Baden-Württemberg hat zwei Blasmusik-Landesverbände, die verschiedene Gebiete abdecken.

Einstimmig wiedergewählt: Patrick Rapp steht weiter als Präsident an der Spitze des Bundes Deutscher Blasmusikverbände (BDB). | Bild: Ursula Freudig

Bei den Wahlen bestätigten die Delegierten den BDB-Präsidenten Patrick Rapp sowie alle anderen Mitglieder des Präsidiums in ihren Ämtern. Mit Blick auf die Pandemie sprach Rapp von nach wie vor großen finanziellen und gesellschaftlichen Herausforderungen und anhaltenden Unsicherheiten in Verbänden und Vereinen.

Die Wahl des BDB-Präsidiums: Die Delegierten der Mitgliedsverbände stimmen per Handzeichen ab. | Bild: Ursula Freudig

Auch für das Ehrenamt sieht er Gefahren. Er plädierte dafür, das Ehrenamt attraktiver zu machen, es mehr zu fördern und wertzuschätzen und gegen überbordende Bürokratie vorzugehen. Mit Blick auf die „Winnetou-Debatte“ warnte er zudem vor zunehmenden Einschränkungen im Kulturbetrieb aufgrund moralischer Bewertungen. Ehrungen waren ein weiterer Tagesordnungspunkt. Johannes Brenke, Dirigent der Stadtmusik Bad Säckingen, wurde vom BDB für 20-jährige Mitarbeit im BDB-Musikbeirat geehrt.

Ehrung: Johannes Brenke, Dirigent der Stadtmusik Bad Säckingen (Mitte), erhielt eine Ehrung, weil er 20 Jahre im BDB-Musikbeirat aktiv ist. BDB-Präsident Patrick Rapp (links) und Helmut Steinmann, Vizepräsident und Ehrungsbeauftragter des BDB, übergaben die Urkunde. | Bild: Ursula Freudig

In der Aussprache am Ende der Hauptversammlung meldeten sich einige Delegierte der Mitgliedsvereine zu Wort. Jürgen Schröder vom Blasmusikverband Hegau-Bodensee äußerte die Sorge, dass die immer schwieriger werdende Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge wieder zu Hallenbelegungen führt und damit geplante Jahres- und Weihnachtskonzerte der Musikvereine gefährdet sein könnten. Er forderte den BDB auf, zusammen mit den Landratsämtern andere Lösungen für die Unterbringung der Flüchtlinge zu suchen. Nach der Aussage des Präsidenten Patrick Rapp ist der BDB hier bereits aktiv und im Gespräch mit Landratsämtern. Als sehr positiv wurde in der Hauptversammlung allgemein der Neubau der BDB-Musikakademie in Staufen gewertet. Ende 2023 soll sie fertig sein.