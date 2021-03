von Ursula Freudig

In katholischen Gottesdiensten sind Ministranten – auch Messdiener genannt – ein vertrauter Anblick, intern sind sie eine Gemeinschaft, die viel gemeinsam unternimmt. Der regelmäßige Dienst am Altar ist ihre Hauptaufgabe. Eine weitere wichtige ist die Organisation der Sternsinger-Aktion. Hinzu kommen außerkirchliche Aktivitäten, die dem geselligen Miteinander dienen. Nach dem Empfang der Heiligen Kommunion, also in der Regel mit neun Jahren, kann man ins Ministrantenleben einsteigen. Spätestens Mitte 20 hören die meisten wieder auf.

Ihr „Arbeitsplatz“: Die Waldshuter Oberministranten Larissa Müller (von links), Amelie Stoll, Manuel Mühling und Marina Maier in der Liebfrauenkirche Waldshut. | Bild: Ursula Freudig

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind in der Regel mit viel Herz und Überzeugung dabei so wie Larissa Müller, Marina Maier, Amelie Stoll und Manuel Mühling. Sie sind die wieder oder neu gewählten Oberministranten der Pfarrgemeinde Waldshut, in der insgesamt rund 80 Ministranten, in etwa gleich viele Jungen wie Mädchen, dienen. Gewählt wurden sie von den Leitern der rund zwölf Jungen- und Mädchen-Ministrantengruppen. Oberministranten übernehmen zusätzlich zum Dienst am Altar Verantwortung für die Jüngeren und organisieren Unternehmungen wie zum Beispiel Ausflüge und Zeltlager.

Im Domizil der Waldshuter Ministranten: Die vier Oberministranten Marina Maier, Manuel Mühling, Amelie Stoll und Larissa Müller vor einer Wand mit Handabdrücken von Ministranten. | Bild: Ursula Freudig

Die vier aktuellen Oberministranten sind alle über 18 Jahre alt, in Ausbildung oder machen ein Freiwilliges Soziales Jahr. Alle ministrieren seit mehr als zehn Jahren und haben dabei prägende Erfahrungen gesammelt. „Ohne unseren langjährigen Ministrantendienst wären wir nicht die Menschen, die wir jetzt sind, der Glaube ist uns wichtig“, erklärt beispielsweise Manuel Mühling. Nach der Aussage der Vier wird im Laufe der Jahre die Beziehung zum christlichen Glauben immer tiefer. Ebenso das Miteinander, aus dem heraus Freundschaften fürs Leben entstehen würden.

Regelmäßige Treffen

Ihr Domizil mit Küche und Billardtisch haben die Waldshuter Ministranten in einem Haus gegenüber der Liebfrauenkirche. Dort treffen sich die einzelnen Gruppen wöchentlich, im Sommer auch draußen. Zu den Höhepunkten in jedem Ministrantenleben gehören feierliche Gottesdienste zu Hochfesten. In der Liebfrauenkirche sind es dann schon einmal bis zu 60 Jungen und Mädchen, die in Rock, Hemd und Kragen – so nennen die Ministranten ihre Kleidungsteile – die liturgischen Handlungen des Priesters unterstützen. Oft halten sie Kerzen in den Händen, was zur feierlichen Atmosphäre beiträgt.

Langer Weg für Mädchen Offiziell dürfen Mädchen erst seit 1992, nach der offiziellen Genehmigung durch Papst Johannes Paul II, Dienst am Altar tun. Verschiedene Pfarrgemeinden hatten aber schon zuvor gegen geltendes Recht Mädchen zugelassen. Dies im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962 bis 1965), das ein langsames Umdenken einleitete. Laien, auch Frauen und Mädchen, wurde allgemein mehr Zugang zu kirchlichen Ämtern gewährt. Eine generelle Pflicht für kirchliche Amtsträger, Mädchen zum Ministrantendienst zuzulassen, gibt es bis heute nicht. Der Vatikan tat sich grundsätzlich schwer mit einer Öffnung des Dienstes am Altar für Mädchen. Denn damit fand eine jahrhundertealte Tradition ein Ende, die das Ministrantenamt als eine Art Vorstufe zum Priesterberuf ansah und der ist, wie allgemein bekannt, bis heute Frauen verwehrt.

Auf weltlicher Seite sind die alljährlichen 14-tägigen Zeltlager Höhepunkt eines Jahres. Seit einigen Jahren schlagen die Waldshuter Ministranten immer im Tessin ihr Lager auf. Neben Spiel und Spaß wird auch dort der christliche Glaube gelebt: Regelmäßiges gemeinsames Beten gehört ebenso dazu wie Impulsveranstaltungen zu kirchlichen Themen und Gottesdienste an den Sonntagen. Aktiv sein, Verantwortung für andere übernehmen und dabei fest im christlichen Glauben verankert sein – dafür stehen die vier Oberministranten. Dass es mit der Pandemie bald vorbei ist und sie wieder voll umfänglich kirchlich und außerkirchlich tätig sein können, ist ihr großer Wunsch.