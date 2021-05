von Sandra Holzwarth

Während der Pandemie ist es für viele Eltern eine große Herausforderung, den Nachwuchs mit sinnvoller Beschäftigung bei Laune zu halten. Nach vielen Wochen in den eigenen vier Wänden sehnen sich alle nach frischer Luft und Abwechslung. Die Aktionsgemeinschaft Tiengen hat mit ihrer Kinder-Rallye jetzt eine tolle und coronakonforme Aktion in der Innenstadt geschaffen. Die Rallye ist ein attraktives Angebot für Familien und Kinder, die Spaß und Spannung mit einer abwechslungsreichen Stadttour und Bewegung an der frischen Luft verbinden möchten. Ähnlich wie bei einer Schnitzeljagd folgt man einer barrierefreien Route und löst auf deren Weg verschiedene Rätsel und spannende Aufgaben.

„Nachdem wir unseren beliebten Kindertag auch in diesem Jahr absagen mussten, war es uns wichtig, für die kleinen Stadtbesucher eine unterhaltsame Alternative zu schaffen, bei der die ganze Familie ihren Spaß hat“, erklärt Nikola Kögel, Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Tiengen. „Gerade während der Pandemie, wo Kinder auf so vieles verzichten müssen, sind Angebote, die Abwechslung in den eintönigen Alltag bringen, enorm wichtig.“

Spannender Stadtspaziergang

Ramona Beha, Vorstandsmitglied der Aktionsgemeinschaft, hat die Kinder-Rallye, unterstützt von zehn Tiengener Kindergärten und Grundschulen, organisiert. „Die Lehrer und Erzieher haben mit den Kids wirklich tolle Ideen für die Rallye entwickelt“, lobt Ramona Beha. Und nicht nur das: Auf bunten gestalteten Plakaten haben sie die Aufgaben für die Teilnehmer genau erklärt. An jeder der zehn Stationen ist ein solches Plakat zu finden und darauf gibt es auch einen Hinweis auf das nächste Ziel. So wird der Stadtspaziergang zur spannenden Rallye, bei der die Kinder verschiedenste Aufgaben bewältigen. Mal gilt es ein Rätsel zu lösen, mal wartet eine sportliche Herausforderung auf die Kids. Wer die gestellte Aufgabe löst, erhält einen Buchstaben, der auf der Teilnehmerkarte notiert ein Lösungswort ergibt. Es verrät das Ziel der Rallye und dort wartet eine kleine Überraschung auf die Teilnehmer.