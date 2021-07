Mit dem Fahrrad zur Arbeit, in die Schule oder zum Einkaufen: Die Aktion Stadtradeln soll im Landkreis Waldshut in diesem Jahr erstmals einen Anreiz dafür geben, sich klimafreundlicher fortzubewegen.

Philipp Frank, selbst begeisterter Radfahrer und Oberbürgermeister von Waldshut-Tiengen, findet die Veranstaltung gut: „Ich hoffe, wir können so viele Leute wie möglich auf das Fahrrad bringen. Zum einen, weil es gesund ist und zum anderen auch umweltfreundlich.“ Er selbst nutze das Fahrrad in seinem Alltag so gut es geht. Die Stadt habe dafür zwei E-Bikes – eines für den Verwaltungsbereich Waldshut und ein Weiteres für Tiengen. „Die werde ich während des Stadtradelns auf jeden Fall komplett nutzen“, verspricht der OB. Wenn das Wetter mitspielt, wolle er alle beruflichen Fahrten mit dem Rad fahren. Ein Kilometer-Ziel, das er während der Aktion erreichen möchte, hat er nicht: „Ich denke, zehn Kilometer am Tag sollten aber schon drin sein.“

Wissenswertes zur Aktion Stadtradeln Die Teilnehmer vertreten Gemeinden Im Landkreis Waldshut sind dieses Jahr so viele Kommunen wie noch nie am Start. Elf Städte und Gemeinden beteiligen sich, neun davon zum ersten Mal: Albbruck, Dogern, Grafenhausen, Lauchringen, Laufenburg, Lottstetten, Murg, Waldshut-Tiengen und Wehr. Für Küssaberg ist es die zweite Teilnahme. Menschen, die in diesen Orten wohnen, arbeiten oder eine Schule besuchen, können sich auf der Homepage registrieren, mit Nachbarn, Freunden, Arbeitskollegen oder Klassenkameraden ein Team bilden, sich einem bestehenden Team anschließen oder als Einzelfahrer antreten. Alle geradelten Kilometer können sie dann auf der Internetseite eintragen oder direkt über die Stadtradeln-App erfassen lassen. Eine eigene Kategorie Das Stadtradeln will auch Kommunalpolitiker dazu bringen, sich selbst aufs Rad zu setzen. Auf diesem Weg sollen sie am eigenen Leib erfahren, wo Radwege ausgebaut und sicherer gemacht werden müssen. Unter den Mandatsträgern der einzelnen Kommunen ist die Bereitschaft, sich in den Sattel zu schwingen, durchwachsen. Im gesamten Landkreis Waldshut haben sich 52 von 235 Kommunalparlamentariern registriert. In Murg hatten bis Freitagmittag acht von 18 Gemeinderäten ihre Teilnahme erklärt, in Grafenhausen hingegen unter 14 kein einziger. Von Radmuffeln scheint auch der Albbrucker Gemeinderat dominiert zu sein, wo sich nur eines von 27 Mitgliedern eingeschrieben hatte, in Waldshut-Tiengen waren es fünf von 27. Fotoaktion RadelFuchs Um möglichst viele Menschen zum Mitradeln zu animieren, hat sich der Landkreis diese Aktion ausgedacht. Vom 3. bis 23. Juli veröffentlicht der Landkreis auf seiner Homepage täglich ein Foto eines Plüsch-Füchsleins. Wer zu wissen glaubt, wo er sich befindet, kann einen von zehn Genusskörben mit Produkten aus der Region gewinnen. Vergangenes Jahr Deutschlandweit traten 2020 in Summe 545.988 Teilnehmer aus 1482 Kommunen in die Pedale. Es waren so viele wie noch nie, seit dem Beginn der Aktion im Jahr 2008. Zusammen legten sie über 115 Millionen Kilometer auf dem Rad zurück und sparten so im Vergleich zur Autofahrt knapp 17.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid ein. In Küssaberg sind die 222 Teilnehmer im Jahr 2020 insgesamt 36.499 Kilometer geradelt, in Bad Säckingen waren es 413 Teilnehmer mit 63.696 Kilometer. (nta/von)

Seit 1982 ist OB Frank Radsportler und sei auch schon das ein oder andere Rennen gefahren. Bis heute sei Rennradfahren sein großes Hobby. Er selbst fährt während des Stadtradelns in der Stadtmannschaft mit: „Ich glaube zwar nicht, dass wir den Goldpokal holen. Aber dabei sein ist alles.“ Er habe das Gefühl, Themen wie etwa eine nachhaltige Lebensführung und Klimaschutz würden den Menschen immer wichtiger werden.

Ab aufs Rad: Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank macht mit beim Stadtradeln. Seit 1982 ist er begeisterter Radsportler. | Bild: Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen

Seine Hoffnung für die Aktion deswegen: „Für das Stadtradeln erhoffe ich mir eine starke Resonanz. Und es soll die Gedanken der Menschen anregen. Wie viel brauche ich mein Auto wirklich? Ist eine wichtige Frage.“ Bei der Auftaktveranstaltung auf dem Marktplatz in Lauchringen am heutigen Samstag, 3. Juli, um 13 Uhr kann der Oberbürgermeister aus privaten Gründen nicht dabei sein.

Programm in Lauchringen Die Auftaktveranstaltung für das Stadtradeln findet am heutigen Samstag, 3. Juli, von 13 bis etwa 17 Uhr auf dem Marktplatz in Lauchringen statt. Nach der Eröffnung soll es eine Übersicht zu den Hintergründen der Aktion geben. Außerdem werden Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble und Landrat Martin Kistler anwesend sein, Grußworte sprechen und die begleitende Fotoaktion RadelFuchs vorstellen. Ab 15 Uhr können sich Interessierte vor Ort bei der Polizei Waldshut-Tiengen für ein Senioren-Pedelec-Training anmelden, um den sicheren Umgang mit den elektrischen Rädern zu erlernen. Der Turnverein Lauchringen sorgt für die Verpflegung der Gäste vor Ort.

Thomas Schäuble, Bürgermeister von Lauchringen, wird hingegen vor Ort sein. Auch er mache selbst beim Stadtradeln mit und sei von ihr begeistert: „Ich möchte die Aktion unterstützen und die tägliche Strecke von zu Hause zur Arbeit und zurück sowie möglichst viele Dienstwege mit dem Fahrrad fahren.“ Die Idee, als Gemeinde mitzumachen stamme von der Lauchringer Klimamanagerin Yvonne Becker zusammen mit dem Klimabeirat. Für die Teilnahme am Stadtradeln wirbt außerdem Landrat Martin Kistler: „Ich freue mich, dass unser Landkreis erstmals beim Stadtradeln mitmacht. Damit möchten wir ein starkes Zeichen für mehr Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität setzen.“ Am Freitag, einen Tag vor dem Start, hatten sich aus dem gesamten Landkreis Waldshut knapp 900 Radler, 176 Teams und 52 Parlamentarier registriert.

Noch können sich Fahrrad-Begeisterte bis zum 23. Juli für die Teilnahme am Stadtradeln registrieren und bis zum 30 Juli ihre zurückgelegten Kilometer eintragen:

http://www.stadtradeln.de/landkreis-waldshut