Gut gefüllt hatten sich die Reihen in der Versöhnungskirche anlässlich eines Gottesdienstes mit Bach-Kantate. Ein Projektchor, drei Vokalsolisten und ein Instrumentalensemble auf historischen Instrumenten führten unter Leitung von Bezirkskantor Matthias Flierl die Kantate BWV 182 „Himmelskönig, sei willkommen“ von Johann Sebastian Bach auf, heißt es in einer Mitteilung.

Wie Pfarrer Wieland Bopp-Hartwig in seiner zur Kantate hinführenden Predigt erläuterte, beschreibt die Kantate den Einzug Jesu in Jerusalem. Die Begeisterung der Menschenmenge, die ihn dort als König begrüßt, spiegelt sich in der fröhlichen Musik wider. Streicher, Orgel und eine Blockflöte vereinten ihre Klänge mit dem Chor. Den virtuosen Blockflötenpart gestaltete Anette Däublin-Schwarz. In drei Arien waren die Stimmen folgender Solisten zu hören: Jan Börner (Altus), Akinobu Ono (Tenor) und Christoph Schweizer (Bass). Sowohl die Besucher des Gottesdienstes als auch die Sängerinnen und Sänger zeigten sich beglückt von der Aufführung, deren Musik wohl noch über die ganze Karwoche in den Köpfen nachklingen werde.