Dass Besucher des Waldshuter Parkhauses am Kornhausplatz – so wie bei allen Garagen, deren Maße nicht an die heutigen XXL-Auto-Dimensionen angepasst sind – beim Ein- und Aussteigen bisweilen ein hohes Maß an körperlicher Fexibilität beweisen müssen, dürfte hinlänglich bekannt sein.

Ein Benutzer berichtete nun aber darüber hinaus, dass er in dem Gebäude schon „so manche zirkusreife Situation“ erlebt habe und bezieht sich dabei auf die Gegebenheiten bei den Kassenautomaten im Vorraum. Dort fehle es an einer Ablagemöglichkeit, was offensichtlich für Komplikationen sorgt: „Wer kennt nicht die Situation, mit einer Brottüte in der Hand den Parkschein aus dem Geldbeutel zu holen und ihn am Automaten zu entwerten?“ Versuche, diese Herausforderung zu meistern, führen anscheinend immer wieder zu sehenswerten Einlagen von Kunden – „fehlt nur noch die versteckte Kamera“, merkt der Beobachter an. Nun könnte man natürlich einwenden, dass es doch zum Einkauf praktische Umhängetaschen gibt, die dem Träger die volle Handlungsfreiheit erhalten. Auch ein Rucksack kann bei den Besorgungen in der Stadt und der anschließenden Parkschein-Bezahlung gute Dienste leisten. Nachteil solcher Hilfsmittel: An der Kasse gäbe es in diesem Fall keine unterhaltsam-akrobatischen Einlagen zu sehen.